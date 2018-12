Chávez Cotrina sobre situación de fiscales Sánchez y Castro: "Estoy sumamente preocupado"

Las resoluciones que ratificarían a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez como encargadas del caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto' no fueron publicadas en las normas legales de la versión impresa de hoy de El Peruano, diario en el que se oficializan este tipo de designaciones.

El coordinador de la Fiscalía de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, había manifestado la semana pasada que este lunes se publicarían las resoluciones, pero eso no ha ocurrido. Mientras eso no suceda, Castro y Sánchez no verán más la investigación.

Perú21 se comunicó con Chávez Cotrina para conocer las razones por las que no se ratificó la designación de ambas fiscales. El fiscal superior indicó que está "sumamente preocupado" por esta situación.

"He conversado con el secretario general (Aldo León Patiño) hace 20 minutos y él me dijo que es un problema de El Peruano porque él ha remitido las resoluciones al diario, espero que en el transcurso de las horas haya una situación concreta porque esta situación nos mantiene preocupados y eso no puede ser", manifestó.

Chávez Cotrina no descartó que se publique una edición extraordinaria de las normas legales en versión digital durante las próximas horas. Las resoluciones deben ser firmadas por el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry.

Este lunes 31 de diciembre se vence la designación de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez como encargadas de 'Los Cuellos Blancos del Puerto', la organización criminal que -de acuerdo a la investigación- se enquistó en el más alto nivel del sistema judicial para beneficiar a sus integrantes y perpetrarse en el poder.

Castro y Sánchez, quienes son fiscales del Callao, fueron designadas en Fiscalías transitorias en el 2017, por lo que sus puestos deben ser renovados para continuar al frente de las indagaciones.