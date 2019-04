Chávarry niega haber obstruido investigación al remover a fiscales Vela y Pérez

El exfiscal de la Nación Pedro Chávarry negó haber obstaculizado la aplicación del Acuerdo de Colaboración Eficaz entre el Ministerio Público y la constructora brasileña Odebrecht al haber removido a fiscalesRafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial del caso Lava Jato.

Chávarry explicó que tenía la decisión tomada antes del 31 de diciembre, pero no la hizo pública debido a que "no quería interrumpir" la investigación de los fiscales con su remoción.

"Respecto a esta resolución, que la tuve que pensar, ya la había pensado mucho tiempo pero esperé el momento puesto que cada vez que yo quería efectivizar esta medida, aparecía por ahí una historia de que la próxima semana llegan las pruebas, que la próxima semana va a caer más gente", sostuvo en su intervención en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

"Entonces, había de mi parte una preocupación de que no era el momento para hacer los cambios porque tenían que cumplirse con las dirigencias programadas por los fiscales. No quería interrumpir, siempre fui muy cauteloso. A mí nadie me va a venir a endilgar situaciones que no he cometido", señaló el exfiscal de la Nación.

Chávarry indicó que tomó la decisión de separar a los fiscales debido a que estos "vulneraban la reserva de sus investigaciones y le faltaron el respeto a su autoridad.

"Era fácil observar a diario cómo actuaban. El principio de la reserva constantemente lo violan, no les interesa que sean colaboradores eficaces, no les interesa que sean testigos protegidos y sin corroborar lo difundían en medios de su preferencia", manifestó.

"Estos señores, sobre todo Pérez , faltó el respeto al fiscal de la Nación, eso nunca se ha visto. Uno se pregunta, qué poder está detrás de él para poder enfrentarlo. Todo esto me llevó a tomar la decisión de apartarlos, de dejar sin efecto su designación", añadió.

En otro momento, Chávarry descartó pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y negó que esta haya tenido algo que ver en su designación como fiscal de la Nación.

"Irresponsablemente se dice que participo en esta organización criminal, pero no se presenta nada que me vincule, ninguna foto, ningún video, incluso se menciona a gente que no conozco. En ningún momento se menciona alguna actividad que yo haya desarrollado", afirmó.

"Mi elección se debió única y exclusivamente a los fiscales supremos, porque de ser así, a tenor de lo denunciado por los denunciantes, habría que incorporar a todos los integrantes de la Junta en la organización de los Cuellos Blancos", agregó.

Chávarry brindó estos descargos en el marco de la denuncia constitucional en su contra por encubrimiento personal y encubrimiento real referida al presunto saboteo del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, hostilizando al equipo especial del caso Lava Jato.