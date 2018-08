Chávarry a José Pérez: "No puede ir por encima de la jerarquía"

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , se refirió a las investigaciones contra el fiscal José Domingo Pérez por presunta infracción administrativa, luego de declarara a un medio periodístico que no era la persona más adecuada para ejercer el cargo.

En entrevista con un programa local, el titular del Ministerio Público aseguró que viene siendo víctima de una serie de ataques "sin fundamento". Reiteró que ha tenido una carrera de 40 años en la judicatura sin ningún problema.

"Control Interno debe indagar cuando un funcionario no cumple con sus servicios. Él ( José Domingo Pérez) puede tener su opinión, pero no puede ir por encima de la jerarquía", expresó.

Sobre la propuesta del congresista Jorge del Castillo para que se someta a evaluación psicológica y psiquiátrica a los magistrados, Chávarry recordó que ambas ya son realizadas por el CNM.

"La prueba psicológica y psiquiátrica se hace a todos los postulantes. Es parte del sistema de evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura", expresó.

De otro lado, aclaró que no hubo ninguna irregularidad en el cambio de sus notas, sino que se trató de un error informático. "No me han regalado notas, soy consciente de lo que soy, de mis antecedentes. Saqué cerca de 70 puntos sobre 80. Fue suficiente. Mi nota no ha sido modificada, yo estoy llano a someterme a cualquier investigación", remarcó.

Con respecto al cambio de la magistrada Bersabeth Revilla, Chávarry justificó la medida porque es una fiscal adjunta, no titular. "Cuando se producen los cambios, rotamos. Pusimos al fiscal supremo Tomás Gálvez porque es penalista", anotó.

También precisó que Juan Manuel Duarte presentó una constancia de haber trabajado 23 años en el Congreso de la República y que recién hoy se enteró de que fue asesor del suspendido congresista kenjista Bienvenido Ramírez, a quien investigará por el caso de los "Mamanivideos".

De otro lado, aclaró que en ningún momento presentó a su hijo al entonces jefe del CNM Guido Águila, pese a que la ley prohíbe que familiares directos trabajen en el Estado. "Es un profesional capaz, solvente. Es magíster en la Universidad de Salamanca", refirió.

Finalmente, Pedro Chávarry se mostró confiado en salir bien librado de la acusación constitucional en el Congreso del que dijo, no tiene ni pies ni cabeza. "Estoy con mi conciencia tranquila. [Mi destitución] es facultad del Congreso y yo lo respetaré", subrayó.