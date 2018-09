Chávarry, Becerril y Duberlí darán sus descargos el lunes 10 en la Subcomisión del Congreso

En la última de sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constituciones, que preside el congresista César Segura, de Fuerza Popular (FP), se puso fecha a las audiencias de diversos que el grupo viene procesando.

Para este lunes 10 de setiembre, el legislador Héctor Becerril (FP) deberá dar su descargo sobre la acusación que enfrenta por, presuntamente, haber tratado de interferir en la elección de la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Posteriormente, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, deberá presentarse para aclarar lo difundido en uno de los audios de la vergüenza, donde el suspendido juez César Hinostroza le pide una constancia que acredite que no tiene ninguna investigación pendiente por lavado de activos para tramitar su visa a Estados Unidos.

Luego, el ex presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, también debe acudir por supuestamente no cumplir con sus labores como funcionario público en medio de la crisis suscitada por la difusión de los mencionados audios y que conllevó a la remoción de los ex miembros del CNM.

Asimismo, al día siguiente, el martes 11 de setiembre, el suspendido juez César Hinostroza junto a los ex consejeros Guido Aguila, Iván Noguera, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez y Baltazar Morales deben responder ante la subcomisión.

El congresista César Segura informó que en la quincena de setiembre ya estarían estos casos en la Comisión Permanente para su debate.