Cevallos sobre Bellido: “Una foto con Abimael Guzmán no quiere decir que hay vínculos con el terrorismo”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, justificó la fotografía del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, al lado de una imagen en la que se ve las “escuelas populares” de Sendero Luminoso alegando que la misma no representa un vínculo con el terrorismo. Precisó que Bellido Ugarte debe dar una explicación en la que detalle el contexto en el que se dio.

“El ministro deberá decir en qué contexto salió esa foto. Muchos políticos se han tomado fotos con personajes que luego han terminado siendo otra cosa y no necesariamente son eso, hay que ver en qué contexto el premier se tomó esa foto. La hoz y el martillo no siempre han estado vinculados al terrorismo, una foto del premier con Abimael Guzmán necesita una explicación, pero eso no quiere decir que hay vínculos con terrorismo, esa es una deducción subjetiva”, dijo a RPP.

“El premier debe aclarar el contexto de esa foto, eso hay que analizarlo con cuidado. Si analizamos la gente que se tomó fotos con Montesinos también podríamos decir que hubo admiración, sin embargo están en la función pública, hay quienes han firmado el acta de sujeción y ahora opinan”, agregó.

(Foto: Facebook de Guido Bellido)

La fotografía data del 2011 y se encuentra en el Facebook de Bellido Ugarte. En la imagen se muestra al primer ministro de brazos cruzados al lado de una foto de una de las denominadas “escuelas populares” de la organización terrorista Sendero Luminoso en donde se aprecia la figura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

En declaraciones a Exitosa este lunes, Bellido Ugarte indicó que la foto fue tomada durante la visita a un museo cuando era estudiante. Descartó que se trate de cualquier tipo de relación o admiración hacia grupos terroristas.

“Por ser un alumno destacado en mi universidad, fuimos a hacer una pasantía a la Universidad Católica, luego nos programaron una visita al Museo de la Nación en el marco del Informe de la Verdad y la Reconciliación, entre compañeros nos sacamos fotos en diferentes salas”, aseveró.

“Que ahora quieran hacer parecer otra cosa, yo lo rechazo totalmente, es simplemente que voy a un museo y me saco una foto. Si hubiera un letrero que diga ‘prohibido sacarse fotos’, entonces no lo hubiera hecho”, agregó.

El presidente de la República Pedro Castillo no comunica lo que hace como presidente y su posición acerca de los problemas por los que atraviesa el país.

