César Vizcarra, hermano del presidente Martín Vizcarra, se presentó este miércoles ante la Comisión de Fiscalización y afirmó que la empresa C y M Vizcarra, que tuvo contrataciones con el consorcio Conirsa, “nunca” ha realizado prácticas vinculadas a actos de corrupción ni ha conseguido o recibido coimas.

“C y M Vizcarra es una empresa ética que hace 30 años está constituida. En este periodo nunca, repito, nunca, ha practicado ni un acto de corrupción; no ha pagado coimas para conseguir coimas ni ha recibido coimas para dejar que otros hagan las obras”, aseveró.

Como se recuerda, C y M Vizcarra alquiló maquinaria al consorcio Conirsa (integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCCGSA y JJC Contratistas Generales) en el marco de la construcción de los tramos II y III de la Interoceánica Sur.

El hermano del jefe de Estado aseguró que C y M Vizcarra “no ha sido usada para incluir hechos delictivos o de falta de honestidad o de legalidad”.

Asimismo, detalló que la empresa está ubicada en Moquegua y realiza sus actividades en el sur del país. Agregó que cuenta “con prestigio”, el cual han ganado “con el transcurso del tiempo”.

César Vizcarra, luego de su presentación ante la comisión presidida por Segundo Tapia (Fuerza Popular), procedió a responder preguntas, empezando por las de Mauricio Mulder, quien increpó el motivo por el cual el presidente negó, primero, haber trabajado con Odebrecht cuando la firma brasileña fue parte de Conirsa.

CONIRSA Y SU RELACIÓN CON ODEBRECHT

"Diez años antes (del caso Lava Jato) no teníamos conocimiento de qué pasaba con Odebrecht. Nosotros trabajamos con Conirsa, que es una sociedad anónima. Sabíamos que era un consorcio. ¿Cuál era la participación de Graña o de Odebrecht? No sabíamos y nosotros trabajamos con Conirsa que recién se había formado. No teníamos conocimiento efectivamente que el consorcio estaba integrado por Odebrecht", señaló.

Asimismo, precisó que Martín Vizcarra se desvinculó de la empresa en dos oportunidades: el 31 de diciembre del 2010, antes de asumir como presidente regional de Moquegua, y el 31 de diciembre del 2015. Sobre este último cese, Mulder reiteró que no había sido registrado en Registros Públicos, a lo que César Vizcarra respondió señalando que tenía documentación para probar su versión.

“Lo que ha es un documento de la Sunat, porque las empresas tienen su planilla registrada en la Sunat porque ahí se pagan impuestos y seguros. Yo tengo el documento donde figura la baja del trabajador Martín Vizcarra el 31 de diciembre del 2015 como trabajador de la empresa en el cargo de gerente de operaciones. El 2015 se desliga total y completamente. No volvió, ni pisó, ni licitó en el local de la empresa”, aseguró.