César Villanueva volverá a dirigir desde hoy el gabinete ministerial

Vuelve. El congresista César Villanueva (APP) jura hoy como nuevo presidente del Consejo de Ministros . El cargo no es nuevo para el también ex gobernador regional de San Martín, pues su primera experiencia con el fajín la tuvo durante la gestión del ex mandatario Ollanta Humala, en la que apenas duró cuatro meses.

Por su cercanía al jefe de Estado Martín Vizcarra, su nombre fue el primero que se voceó para asumir como premier, en este segundo aire del quinquenio gubernamental. Y aunque él había descartado esa posibilidad en diversos medios, por haber sido el impulsor de la segunda moción de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, finalmente se confirmó su nombramiento.

Su ceremonia de juramentación se realizará en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, desde las 3:30 p.m. Y junto a él jurarán 18 nuevos ministros. Uno de ellos será Francisco Ísmodes, ex gerente general de la minera Milpo, quien estará a cargo del sector Energía y Minas, informaron fuentes del Ejecutivo a este diario.

Cabe recordar que Edmer Trujillo ya juró el martes, en sesión privada, como ministro de Transportes y Comunicaciones, en reemplazo de Bruno Giuffra. Antes había ocupado la cartera de Vivienda y Saneamiento, desde julio de 2016 hasta setiembre de 2017. Además, otros nombres fueron voceados anoche y confirmados por fuentes de Perú21 (ver recuadro en pág. 3).

LEGISLATIVO APOYARÁ



Desde el Congreso, diversos voceros han saludado la designación de Villanueva en la PCM. Víctor Andrés García Belaunde (AP) declaró a Perú21 que su nombramiento es un mensaje directo a PpK, ya que, dijo, designar a uno de los promotores de la vacancia a Kuczynski “indica que no se cometerán los mismos errores”. “Es mejor comunicador que sus dos antecesores (Zavala y Aráoz)”, agregó.

Por su parte, Héctor Becerril (FP) aseguró que tiene que darse apoyo, pero “sin entregar ningún cheque en blanco”. Sobre ello, saludó que Villanueva haya anunciado que viajará a todas las regiones y le auguró una buena gestión; además, no descartó que su bancada otorgue facultades delegadas.

Jorge del Castillo (Apra) confió en que su colega de APP resuelva los temas pendientes que el propio Vizcarra anunció en su primer discurso, como la lucha contra la corrupción, la reconstrucción del norte o la reactivación de la economía.

Finalmente, Marco Arana (FA) resaltó que el mensaje de Villanueva sea similar al del jefe de Estado, y que espera poder reunirse con él cuando se conozcan a todos los integrantes de su gabinete ministerial.

TENGA EN CUENTA



- En diálogo con Perú21, el oficialista Gilbert Violeta dijo que la designación de César Villanueva “no genera mucha emoción, ya que fue uno de los promotores de la vacancia de PPK”.



- “Espero que se respete el plan de gobierno con el que Pedro Pablo Kuczynski fue electo presidente”, acotó.