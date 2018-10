César Villanueva: “Veremos hoy la ‘Ley Fujimori’” [Entrevista]

Desde el viernes, el Ejecutivo tiene en sus manos la autógrafa de la llamada ‘Ley Fujimori’, y desde hoy se inicia su revisión, reveló el premier César Villanueva, quien de otro lado pidió al Congreso que revalúe su postura sobre el caso Pedro Chávarry. Afirmó que no le pasa por la cabeza cerrar el Parlamento.

¿Cuándo el Ejecutivo tendrá una postura sobre la llamada ‘Ley Fujimori’?

El plazo de ley es 15 días, pero nosotros vamos a trabajar con el presidente (en ese tema) a partir de mañana (hoy). Pienso que esta semana ya podríamos tener algo.

¿El miércoles que tienen Consejo de Ministros pueden ponerlo a debate?

Puede ser, pero empezamos a evaluar las cosas. Llegó el viernes, pero el presidente ha tenido una agenda, el fin de semana, muy cargada; veremos mañana (hoy) el tema.

¿Es la manera como se ha aprobado la norma el punto en cuestión?

No quisiera hacer comentarios adicionales de los que ya se conocen, simplemente nosotros hemos recibido la propuesta, la ley, y la revisaremos con todos los elementos de juicio que corresponden para dar una respuesta seria.

Se dice que la norma beneficiaría a Montesinos.

Como toda ley, contiene elementos que por su propia característica beneficiaría a todos aquellos que se encuentren en ese marco de facilidades, de consideración, llámense como se llamen.

Keiko Fujimori dijo hace un tiempo que no presentaría un proyecto para beneficiar a su padre.

El congresista Roberto Vieira presentó un proyecto relacionado y no tuvo mayor acogida. Desde Fuerza Popular se dijo (en ese momento) que no querían resolver el tema del ex presidente mediante una ley. Ahora no estoy para juzgarlos, simplemente tenemos una situación presente y tenemos que evaluar lo que corresponde; aún no tenemos una postura al respecto.

A raíz de la ley, se ha planteado la censura a la Mesa Directiva del Congreso. ¿Participará en la sesión plenaria que verá el caso?

No, tenemos una agenda bien cargada y tengo que concentrarme en aquello que nos corresponde como Ejecutivo.

¿Tiene una posición respecto a esta moción?

Yo no tengo una opinión de cómo se aprueba una ley. Además, no podría adelantar opinión y ser juez y parte.

Por otro lado, mañana (hoy) se verá el archivamiento del caso Chávarry.

Mañana (hoy), el Congreso debería actuar correctamente, revaluando escrupulosamente el informe del congresista Sheput, que es bastante detallado. Las características personales del legislador son de seriedad, así que no creemos que haya hecho un informe que no corresponda a la realidad. Espero que el Congreso lo revalúe.

¿Debería volver a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?

Creo que debe volver adonde corresponde evaluarlo de nuevo, de principio a fin, porque creo que no se han tomado los tiempos como para evaluar un informe que a todas luces parece bastante serio.

Una encuesta de Ipsos, publicada ayer en El Comercio, dice que la mayoría de personas no aprueba el retorno de la bicameralidad.

Sin duda el hecho de que el presidente haya opinado sobre el tema de la bicameralidad, como se ha desnaturalizado, influye naturalmente en la población. Igual hemos opinado sobre las otras leyes también, pero la población dirá en el referéndum lo que corresponde.

El Apra también retiró su proyecto para que en el referéndum no se pregunte por la no reelección y la bicameralidad.

Yo he saludado esa decisión y creo que cada uno puede plantear cosas y dejar de hacerlo. El referéndum no es una cuchilla para nadie, es para que la población se acerque más a la política. No se puede entender un referéndum como un ring de box, necesitamos el proceso y se lo dije a los congresistas, que el referéndum es una posición tanto del Ejecutivo como del Legislativo, porque si el Congreso no hubiese aprobado las cuatro propuestas, no estaríamos hablando de ese tema ahora. Hay que reconocer, con todas las idas y venidas, las cosas que se plantearon, que se discreparon, las reformas están ahí para ser consultadas. Hay que saludar todo el proceso.

¿Cree que desde el Congreso se está tratando de amedrentar al Gobierno?

No, no creo eso. Lo que pasa es que en un momento de crisis de política se plantean cosas por la propia pasión. El hecho es que en una situación de esta naturaleza todo el mundo propone y cuando se piensa con cabeza fría, hacen que vuelva todo a la normalidad. Yo estoy seguro de que el país va a seguir caminando con toda normalidad, más allá de esas diferencias.

Cuando en algunas entrevistas usted ha mencionado que “todo tiene un límite” cuando le hablan de cerrar el Congreso, ¿cuál es ese límite para el Gobierno?

En estos momentos no está en nuestras cabezas cerrar el Congreso. Cuando he señalado los límites, son los que están en la Constitución, no en nosotros. Nosotros defendemos al Congreso porque lo que queremos en el Perú es gobernabilidad, pero la gobernabilidad también implica buscar formas de cómo nos vamos renovando como país.