El primer ministro César Villanueva aseveró esta noche que el Gobierno no tuvo "ni remotamente" la intención de disolver el Parlamento al plantear los cuatro proyectos de reforma judicial y política. También destacó que el Ejecutivo decidió plantear la no reelección parlamentaria para encausar la indignación popular que pedía el cierre del Congreso .

"Ni remotamente tuvimos la intención de eliminar al Congreso", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"El pensamiento central ha sido cómo resolver la crisis política y moral del país que pedía a donde fuéramos que cerremos el Congreso. Lo que buscábamos era cómo interpretar esta decepción de la gente, cómo encaminar eso hacia una visión más positiva y esa visión tiene que ser correlato con las reformas que plantea el presidente Vizcarra", señaló.

Según los primeros resultados publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la población ha aprobado tres de las cuatro reformas inicialmente planteadas por el Ejecutivo y siguiendo la opinión brindada por el mandatario luego de convocar a la consulta popular. Entre ellas, la que mayor respaldo tuvo por parte de la población es la concerniente a la no reelección parlamentaria inmediata.

SOBRE GABINETE



El jefe del Gabinete dijo que, pese a que no tienen presencia mediática, los ministros se encuentra "trabajando fuertemente" por el país y remarcó que con los resultados de los comicios de ayer "no se ha perdido el norte" en el Gobierno.

En otro momento, Villanueva respondió las respondió las críticas de diversos congresistas del oficialismo quienes cuestionaron sus declaraciones en la víspera de la consulta popular en las cuales afirmaba que existe un "divorcio" con todos los partidos políticos.

"Parece que han escuchado mal porque lo que yo he dicho es que hay un divorcio entre la población y la clase política, no entre el Gobierno y la bancada oficialista", consideró.

Indicó que siempre ha "mantenido una disposición abierta para conversar" con los legisladores oficialistas y dijo respetar los cuestionamientos de Peruanos por el Kambio.

"He conversado con ellos y conversamos. Estoy cumpliendo con mi papel, lo estoy haciendo, lo hice desde el inicio, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo mientras el presidente confíe en mi presencia aquí", declaró.

"Hay reuniones que la bancada tiene con el presidente y hay agendas que se cruzan con lo que yo estoy haciendo, y eso es lo que ha pasado, no es que haya un divorcio", añadió.

Recordó que, si bien él no se ha reunido con la bancada en su conjunto hace meses, el presidente sí se ha reunido puesto que "tiene una posición mucho más cercana, mucho más de militancia de la organización porque partieron juntos".

Al ser consultado al respecto, el primer ministro descartó una eventual renuncia, pues no ve razones para ello. Precisó, sin embargo, que todos los cargos ministeriales están sujetos a la confianza que el presidente Martín Vizcarra deposita en cada uno de los ministros.

"No tendría una razón para renunciar, mientras el presidente no me lo mencione, pero además, para tranquilidad de mis colegas congresistas es una lógica que todos los ministros ponemos nuestros cargos a disposición", manifestó Villanueva.