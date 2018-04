César Villanueva: "No podemos priorizar la educación y la salud si es que no levantamos la economía"

El designado jefe de gabinete, César Villanueva , brindó este domingo declaraciones en entrevista al diario Correo , donde da muestras de lo que será su gestión en el gobierno del presidente Martín Vizcarra .

Economía

El entrante premier acepta el reto de un crecimiento económico de 4% anual para el Perú. "Lo vamos a hacer. Vamos a promover la inversión pública para atraer a la inversión privada", señaló a Correo.

En este sentido, destacó como principal objetivo luchar contra la corrupción y levantar la economía. "No podemos priorizar la educación y la salud si es que no levantamos la economía", anotó.

También remarcó la importancia de destrabar los proyectos y resolver los problemas burocráticos que ralentizan la gestión pública.

"Plata hay, pero los técnicos tienen que resolver los problemas burocráticos. No se moverán de allá hasta que eso no se resuelva. (...) El mismo Presidente y yo vamos a resolver las cosas porque se tiene que dar velocidad a la administración pública", señaló.

Descentralización

César Villanueva afirma con convicción que su gestión será descentralizada, se alejará de los escritorios y recorrerá el país, ya que, indica, las actividades económicas primordiales no se encuentran precisamente en la capital.

"Las minas no están en Lima, el petróleo tampoco, por eso seremos una gestión descentralizada. El país necesita esto", señala Villanueva, quién además menciona que "no vamos a estar metidos en los escritorios, para eso están los viceministros".

El ex gobernador regional de San Martín busca que el Estado llegue a todas las poblaciones más alejadas y vulnerables, por ello "no habrá semana que no viaje a la costa, sierra o selva".

Diálogo

"Es clásico que los maestros hagan huelgas antes de iniciar las clases y la pérdida de clases es terrible para los estudiantes. Es por eso que vamos a conversar mucho con la gente", apuntó Villanueva.



El diálogo, indicó, también se extenderá con los partidos políticos que, como se recuerda, mantuvieron una oposición firme ante el gobierno predecesor.

"Vamos a conversar con todas las bancadas. Apenas tome juramento, estaré reuniéndome noche y día con todas. Vamos a abrir las puertas del diálogo", agregó.

Expectativas puestas en él

El entrante premier prefiere moverse con mucha prudencia sobre el nuevo rol que ejerce en el ámbito político. Entiende que cualquier mala decisión que tome acallará inmediatamente las optimistas expectativas puestas sobre él.

"Nuestra entrada ha creado mucha ilusión en muchísima gente y van a haber expectativas sobresaturadas", menciona. Por ello, reafirma una posición prudente para evitar "despertar a una tosca oposición".

Sobre las críticas de su participación en la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski en contraste con su reciente designación, Villanueva se limitó a decir que "el maleteo y las críticas siempre estarán presentes, pero nosotros no podemos perder tiempo en contestar".



Finalmente, reveló que le falta terminar de coordinar unos temas con el mandatario, como, por ejemplo, quiénes liderarán los ministerios de Justicia y del Interior.