César Villanueva: "No está en el ánimo del presidente cerrar el Congreso, he hablado con él"

El ex presidente del Consejo de Ministros César Villanueva aseguró este miércoles que el mandatario Martín Vizcarra no tiene la intención de cerrar el Parlamento y reveló que ha conversado con él al respecto.

El también parlamentario de Alianza para el Progreso indicó que sin el Legislativo, el jefe del Estado no podría sacar adelante las reformas que propone su Gobierno.

"No discuto mucho el tema del cierre del Congreso porque no está en el ánimo del presidente [ Martín Vizcarra] cerrar el Congreso, en el ánimo del presidente están las reformas. Sí, yo he conversado con él, las reformas son su prioridad", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Por eso es que yo creo que no hay una razón para cerrar el Congreso mientras las reformas caminen y están caminando, porque sin Congreso no hay reformas. Sí quieres las reformas no puedes cerrar el Congreso, salvo que quieras decir bueno ya me entregaron las reformas, ahora lo cierro, que no es ni remotamente la idea del presidente", señaló.

En esa línea, César Villanueva reveló que "peleó duro" para que el Gobierno pueda discutir las reformas cuando era primer ministro, pese a que "el 90% de la población pedía el cierre del Parlamento".

Finalmente, ex titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) consideró que los parlamentarios deben de enfocarse en levantar la imagen del Congreso.

Dijo creer, en ese sentido, que esto se puede lograr si el Legislativo logra darle a la ciudadanía "un vendaval de reformas positivas" que fortalecerán las instituciones y el crecimiento económico del país.