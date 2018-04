En busca del voto de confianza. El premier César Villanueva reanuda esta semana su ronda de conversaciones políticas con los partidos representados en el Parlamento con miras a su presentación ante el Pleno, que sería el 2 de mayo.

Mañana a las 11:30 a.m. se reunirá con Acción Popular (AP). “Vamos básicamente a escuchar y a plantear una lucha frontal contra la corrupción y el lobbismo”, adelantó Víctor Andrés García Belaunde.

A las 3:30 p.m., el primer ministro conversará con los miembros de su bancada, Alianza para el Progreso (APP).

La cita con el Apra y Nuevo Perú también se celebraría mañana, solo faltaría ajustar el horario. El portavoz del bloque de izquierda, Alberto Quintanilla, dijo a Perú21 que esperan la respuesta de la PCM.

Señaló que propondrán al premier la reactivación económica, el combate a la corrupción y la “refundación de la política”, que incluye transparencia en el financiamiento de los partidos y la apertura para nuevas agrupaciones.

Si bien aún no se confirma la fecha del cónclave con Fuerza Popular, sería antes del viernes. Su vocera, Milagros Salazar, aseguró a este diario que tienen “toda la disposición a escuchar”, pero prefirió no adelantar si le brindarán o no el voto de investidura.

Añadió que esperan propuestas referidas a la reconstrucción de las zonas afectadas por El Niño costero, la lucha contra la corrupción y la delincuencia, así como a favor de la reactivación económica.

La congresista no le cerró las puertas al pedido de facultades para legislar en temas de reconstrucción que presentará Villanueva. “Me parece saludable, desde mi punto de vista, que se converse sobre este punto. Ya tenemos un año y dos meses y no se ha avanzado nada”, exclamó.

SABÍA QUE

-Según el artículo 82 del Reglamento del Congreso, el nuevo premier debe exponer la política general del Gobierno y las principales medidas de su gestión. Al final, debe plantear cuestión de confianza al Parlamento.

-El primer ministro ya se reunió el jueves pasado con Peruanos por el Kambio.