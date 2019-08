Villanueva sobre Odebrecht: "Martín Vizcarra no tiene absolutamente nada que ver"

El congresista César Villanueva , expresidente del Consejo de Ministros, deslindó toda relación del presidente Martín Vizcarra con las denuncias formuladas en su contra por la presunta recepción de pagos de Odebrecht cuando era gobernador regional de San Martín.

Esto, luego de que el exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, señalara que el seudónimo 'Curriculum Vita' le corresponde a él y que habría recibido la suma de US$60 mil de los registros de la Caja 2.

"El presidente Martín Vizcarra no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con un tema de esta naturaleza, ni con una relación con Odebrecht indirectamente. Así que quiero dejar absolutamente claro que el presidente Vizcarra no tiene absolutamente nada que ver con esto ni directa ni indirectamente", señaló en una conferencia de prensa.

César Villanueva dijo que ha conversado "normalmente" con Martín Vizcarra pero no respecto a esta información que dio Jorge Barata ante los fiscales del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público. En ese sentido, negó haberse reunido con el jefe de Estado el 5 de agosto último.

"El 5 de agosto es mi cumpleaños, he estado con mi familia. El presidente Vizcarra no sé dónde habrá estado pero no nos hemos reunido, (...) ni hemos tenido sobremesa ni hemos hablado con el presidente sobre este tema porque no quiero involucrar absolutamente a nadie, sean mis amigos, así como no quiero al Congreso ni a mi bancada involucrados en un tema", comentó.

César Villanueva reiteró, en su conferencia de prensa, que haya recibido algún pago ilegal de manos de Odebrecht o de Jorge Barata o algún funcionario, a pesar de los registros de la caja 2.

"Niego tajantemente haber recibido un solo centavo de este señor o de cualquier persona ligada a la empresa Odebrecht", comentó, para luego asegurar que a través de procesos judiciales y arbitrales, Odebrecht se retiró de San Martín sin poder obtener el dinero que exigía.

"Esta es mi verdad, no tengo otra verdad. A la verdad de lo que puedo comprobar con hechos y documentos concretos a la luz pública, no tengo nada que esconder. ¿Por qué ha dicho el señor Barata estas cosas? Yo mismo no lo sé", indicó.

César Villanueva indicó que está evaluando querellar a Jorge Barata a pesar de que se encuentra "blindado" por el acuerdo de colaboración eficaz firmado con la fiscalía.

"Ese blindaje no debe ser carta libre para difamar y por lo tanto, con mi abogado, tenemos que ver la posibilidad de una querella al señor Barata. Que venga acá, así como yo me he despojado de mi inmunidad, de cualquier defensa, (...) que Barata venga a hacer lo mismo al Perú", concluyó.