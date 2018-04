El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva , negó que el gobierno tenga una alianza política con Fuerza Popular o sectores de izquierda. "Nuestra única alianza política es con el Perú", subrayó.



"Nuestra alianza es con todos, absolutamente con todos, (...) no haremos diferencia de nada, con nadie, todos los peruanos que estamos en estos momentos acá somos insuficientes para hacer de este país tan potente (...); sería ilógico generar una política de división, de odio, no es nuestra conducta", aseveró en conferencia de prensa.

"(...) Lo que nosotros hemos consultado (es) la capacidad, el temperamento, la entrega de estos profesionales, no hemos hecho otra consulta porque, además, hemos trabajado día y noche en Semana Santa con el presidente Vizcarra y ahí hemos consultado a Dios y los antecedentes de cada uno de nuestros ministros. Ninguna consulta a Fuerza Popular, si hago a Fuerza Popular tendré que hacer a todas las bancadas, pero el responsable de lo que pase con este equipo que navega en aguas movidas todavía, pero vamos a llegar a buen puerto, es el presidente y yo, dirigiendo un equipo tan potente y tan versátil como el que tenemos", sentenció.

Villanueva respondió así a los comentarios que, horas antes, hicieron congresistas como Juan Sheput y Jorge del Castillo, quienes denunciaron una supuesta alianza política del gobierno con Fuerza Popular y el Frente Amplio.

Sheput, vocero de Peruanos por el Kambio, denunció el surgimiento de un "nuevo oficialismo" y añadió que "si el presidente (Martín) Vizcarra ha decidido, a través de su premier, consultar con Fuerza Popular (el nombramiento de ministros) que se sincere la situación de una vez y que diga públicamente que él se va a amparar en la bancada de FP", comentó.

Ello tomando como referencia las declaraciones del congresista Miguel Torres quien, en entrevista con Perú21, se pronunció sobre la participación de personas vinculadas a sectores de izquierda en el gabinete.

Precisiones

En dicha entrevista, el legislador de Fuerza Popular afirmó que "nadie está vetado" para integrar el equipo ministerial.

Al respecto, y a solicitud del congresista Miguel Torres, publicamos a continuación la transcripción textual de su respuesta cuando se le preguntó si le preocupaba la presencia de personajes relacionadas a la izquierda en el gobierno, la misma que, por razones de espacio y edición, no fue consignada en su totalidad en nuestra edición impresa.

"No, a mí de hecho me preguntaron antes del nombramiento de los ministros, alguien me preguntó y me dijo: ' oye, qué pasaría si es que nombran a personas de izquierda", no pasaría nada porque nadie está vetado para ser un ministro y la verdad es que,más allá de posiciones personales que pueda tener cada ministro, yo creo que deben tener muy claro que ellos están ahí para ejecutar y desarrollar las directrices que disponga el presidente de la República y, por supuesto, el premier Villanueva. Yo tengo la mejor esperanza de que se dejen de lado apasionamientos, ideas que no puedan ayudar a un consenso", señaló.