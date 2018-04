César Villanueva sobre ministro Córdova: "Hemos aceptado su puesta a disposición al cargo"

El premier César Villanueva anunció que tras los cuestionamientos al ministro de la Producción, Daniel Córdova , se ha conversado con el titular sobre la difusión del video en el cual aparece hablando sobre la salida del ex viceminsitro Héctor Soldi, a cambio de frenar una huelga de la pesca artesanal.

Villanueva dijo que "se ha tenido una conversación larga con el ministro Córdova sobre esta situación y obviamente ha comprendido (...) Él ha puesto su cargo a disposición y nosotros hemos aceptado".

Daniel Córdova se pronunció al respecto e indicó en un tuit que "tal como ha informado el Premier Villanueva anoche a mi regreso de Arequipa puse mi cargo a disposición del Presidente Vizcarra a fin de contribuir con que el tema político no interfiera con la necesidad de resolver la problemática de la pesca artesanal".

Tal como ha informado el Premier Villanueva anoche a mi regreso de Arequipa puse mi cargo a disposición del Presidente Vizcarra a fin de contribuir con que el tema político no interfiera con la necesidad de resolver la problemática de la pesca artesanal. — Daniel Cordova (@DanielCordovaC) 25 de abril de 2018

Como se recuerda, el programa Panorama difundió un video en el cual se ve Córdova diciendo: "Acá estoy haciendo algo que de repente no es muy correcto, pero lo voy a hacer (…) Ustedes me solicitan cambio de viceministro. Eso es lo que yo les doy. ¿Con eso levantan la medida de fuerza y me dan 30 días?".

La salida de Córdova marca la primera baja del gabinete Villanueva.