Diversos miembros de la Comisión Permanente le pidieron al presidente Martín Vizcarra que se pronuncie respecto a la detención de su ex primer ministro César Villanueva, quien fue capturado este martes en un restaurante en Los Olivos por presuntamente haber cometido el delito de tráfico de influencias.

Para el integrante de Fuerza Popular, Miguel Torres, la ciudadanía "debe estar esperando una posición al respecto" por parte del mandatario y consideró que este debería "guardar distancia respecto a las investigaciones" en contra de su expresidente del Consejo de Ministros.

Similar postura tuvo la también fujimorista Lourdes Alcorta, quien dijo estar sorprendida por el silencio del jefe del Estado. Aseguró, en ese sentido, que Vizcarra “no es ajeno” a lo que suceda con Villanueva, puesto que ha sido “su colaborador más cercano”.

"Nos damos con la sorpresa de que el señor está metido en un problema inmenso acusado por Odebrecht y con toda esta corruptela, la más grande en la historia del Perú y de la región, porque es una corrupción geopolítica, es una vergüenza", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Sorprende el silencio del presidente de la República, que tampoco es ajeno al tema porque ha sido su premier y juntos han trabajado la asunción del señor Vizcarra", agregó.

En esa línea también se manifestó Salvador Heresi. El secretario general del partido Contigo y exministro de Justicia del Gabinete presidido por Villanueva cuestionó que Martín Vizcarra no haya publicado “ni siquiera un tuit” respecto a la detención de su expresidente del Consejo de Ministros.

Lamentó, en ese sentido, que Vizcarra haya tenido una actitud distinta cuando le pidió la renuncia a través de Twitter tras la difusión de una llamada que sostuvo con el destituido ex juez supremo César Hinostroza.

"Sorprende muchísimo que el presidente de la República esté en una actitud tan silenciosa, tan ausente, ni siquiera un tuit. Yo no he estado metido en ningún tema de corrupción, pero digamos que [conmigo] tuvo una actitud aceleradamente firme para deslindar contra cualquier forma de corrupción, eso no sucede ahora", indicó.

Por su parte, Marco Arana, líder del Frente Amplio, dijo esperar que los fiscales "sigan dando la señala de que lucha contra la corrupción es caiga quien caiga" y puedan actuar con rapidez para que el otrora jefe del Gabinete sea juzgado.

Finalmente, al ser consultado al respecto, el exvocero de Peruanos por el Kambio Clemente Flores aseveró que la detención de Villanueva evidencia que “no hay injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial” y criticó la sinceridad del extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“El hecho de que una persona [César Villanueva] no fue sincera, en su momento, al decirle [al presidente] todas las cosas en su momento, no quiere decir que toda la gente tiene cuestionamientos”, señaló.

Este martes, Villanueva fue detenido tras verse involucrado en un presunto tráfico de influencias con dos fiscales. Según la hipótesis del Ministerio Público, el ex primer ministro habría intentado contactar al fiscal Alexánder Taboada a través del fiscal superior Alberto Rossel Alvarado para verse favorecido en la investigación que se le sigue por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht.