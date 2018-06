César Villanueva: “Maestros huelguistas se atendrán a medidas”

El premier César Villanueva descarta totalmente que estemos ante un Gobierno débil y pide que le den un ejemplo de ello. Confirma la decisión del Ejecutivo de trabajar con todas las bancadas del Congreso, sin preferencias. Por el momento, no habrá cambios ministeriales ni nuevas medidas económicas.

Usted declaró que se hacía responsable por el descenso de la aceptación del presidente Vizcarra. ¿Cuál es su responsabilidad?

El periodista que me preguntó quería buscar responsabilidades. Yo soy jefe del gabinete y asumo el activo y el pasivo del conjunto. No me corro porque estamos haciendo las cosas con la mejor disposición. Hay decisiones que pueden ser populares otras no.

¿Por qué bajó tanto la aprobación presidencial?

Lo importante es tomar las mejores decisiones para el país. Creo que bajó porque no se supo comunicar antes el bajo impacto que tendría el selectivo (ISC) y se pensó que el Gobierno entraba para subir impuestos. No es así. Los impactos económicos en la inflación fueron bajos. En ese momento, el petróleo subió y nosotros subíamos el ISC del diesel. Obviamente hubo un impacto, pero fue momentáneo. Ahora el petróleo ha bajado.

El mandatario Vizcarra dijo en la SNI que aumentó la conflictividad y que eso genera desconfianza. ¿Les falta más manejo, experiencia?

La evaluación es simple, encontramos una economía casi paralizada o retraída. Teníamos que tomar medidas rápidamente para ordenar la caja fiscal.

¿Tan mal dejó la economía el Gobierno de PPK?

No una situación dramática, pero no había inversión privada al nivel del potencial de Perú. La pública estaba bastante detenida y había un gasto corriente fuerte. Se tenía que corregir rápidamente esto. Bajamos el gasto corriente en actividades intrascendentes: exceso de viajes, de consultorías, y aumentamos la inversión pública considerablemente. Seguimos en ello, saliendo a las regiones, viendo dónde invertir. Los sectores están marchando. Eso crea un nivel de confianza en el sector privado y hay una respuesta.

¿La abrupta salida del ex ministro Tuesta incrementa la desconfianza?

Su salida no fue porque lo sacamos.

¿Le jalaron la alfombra, como le ocurrió a usted con Humala-Heredia?

No, no, de ninguna manera. Las facultades extraordinarias presentadas se hicieron con el ex ministro Tuesta y se mantienen.

¿Le consultaron sobre la devolución del ISC a los transportistas?

Por supuesto que sabía. Pero esa no es una decisión nuestra. Es un convenio que tienen ellos desde 2015. Se renovó. Lo que se aclaró fue lo del IR para quienes ganan 2,000 soles. La versión de que yo desautoricé al ministro no es correcta, no soy capaz de hacerlo. El MEF explicó esa opinión, pero muy técnicamente. Lo que yo hice fue aclarar las cosas de manera simple.

¿Le molestó esa opinión de Tuesta?

No. Yo puntualicé que no se aplicaría para esos ingresos. Eso es todo. La gente tenía la percepción de que los gravarían, había que aclarar. No ha sido una crítica al ministro. Los medios piensan que fue una jalada de alfombra, no lo es.

¿No fue la amenaza de paro de los transportistas lo que provocó la devolución del ISC?

No, fue una renovación algo acordada en 2015.

Que resucitaron ustedes.

Antes del alza del ISC, estaban conversándolo con Transportes. Sí hubo un ligero incremento en esa devolución, pero fue por el alza del precio del petróleo. Está volviendo progresivamente a su nivel.

Se les criticó que ante una amenaza de paralización ustedes retrocedieron, evidenciando debilidad.

No, no. Esa es la impresión que quieren dar del Gobierno. Lo descarto. También dijeron que nos metimos con Sunass en Moquegua, dejando sin efecto el alza de tarifas porque hubo un paro. Pero no es así. Mientras termina la evaluación de las tarifas OTASS, le da los fondos a Sunass. No hemos interferido en la autonomía de las reguladoras, ni lo haremos.

¿No tienen endeblez frente a las protestas sociales?

No. Nosotros dialogamos para conocer los planteamientos de las protestas y damos solución de acuerdo con nuestra capacidad. Solamente los débiles no dialogan. Se imponen por la fuerza. Que me demuestren dónde hemos retrocedido.

Entonces, ¿por qué salió el ex ministro Tuesta, por un arrebato?

Renunció pues. Probablemente por la presión política, por lo publicado en los medios tipo: “Villanueva le quita el piso a Tuesta o el presidente revisará acciones”. Por dios, o sea uno no puede decir nada porque automáticamente se imagina un conflicto. No ha habido discrepancia entre nosotros ni intercambio de palabras. Tenemos consideración por el profesionalismo de Tuesta, es un excelente profesional. Yo no conversé con él luego de su renuncia, el presidente sí.

¿Le faltó cintura política?

Probablemente, no lo sé. Respetamos sus decisiones, pero nunca lo hemos desmerecido. Tal vez no quería que aclarara públicamente lo del Impuesto a la Renta.

El ministro César Oliva no ha modificado el pedido de facultades.

Es que no hay nada que cambiar. Hemos mantenido la propuesta del presidente ante el Congreso.

¿Vendrán más medidas?

El ministro Oliva evaluará las medidas que correspondan. Por el momento, tenemos lo solicitado en las facultades.

¿El Congreso ha observado alguna de las facultades solicitadas?

Pidió aclaraciones, pero todo está marchando bien. Tengo optimismo. Nos han aprobado lo relativo a la reconstrucción. Ha sido rápido. El martes se debatirá el conjunto.

¿Qué se elimina para agilizar la reconstrucción?

Se reduce el proceso. Si se cayó un puente, no se iniciará desde cero, es una reposición. Estamos recuperando el tiempo perdido. El diseño de la reconstrucción no era para la emergencia, demoraba muchísimo. También hemos abierto el abanico para las contrataciones. El esquema de núcleos ejecutores se usará hasta los niveles más altos, incluso de país a país, como para los Panamericanos.

¿La parte tributaria y económica de las facultades tiene objeciones?

Hasta hoy no hemos recibido observaciones. No hemos retirado ninguna de las facultades, ni la de la simplificación de regímenes tributarios, ni el régimen agrario. No sé de dónde sacan eso. El Congreso sí presentó un proyecto de régimen agrario. Nosotros planteamos una extensión de 20 años.

¿Qué modificaciones han hecho?

Estamos trabajando en ello, tenemos 60 días. Estamos consultando con los empresarios; el Ministerio de Trabajo está haciendo consultas también.

¿Hay divergencias entre el ministro de Trabajo y el de Producción?

Hay puntos de vista. Todos ven que este régimen ha funcionado, pero hay que ajustar algunos puntos para mejorar. Queremos que los pequeños productores también se sumen a esta gran cadena, que se beneficien de esta ley. En paralelo nosotros mejoramos su competitividad. Ellos podrían convertirse en proveedores de esta cadena. Son pocos cambios, relacionados al seguro social, que el aporte se incremente progresivamente.

¿El Gobierno respalda la ley del régimen agrario?

La norma funciona, es buena, la respaldamos. Los cambios que buscamos no son imposición para el empleador ni para el Estado y los conversamos. Que cada ministro dé su opinión no significa que hay un divorcio en el Ejecutivo. Buscamos los puntos de coincidencia entre los sectores Trabajo, Comercio Exterior y el MEF. Pero nadie es agua y aceite. Igual con los empresarios.

Se critica que el Gobierno anulara el contrato con la petrolera Tullow Oil.

No hay contrato, era un compromiso. Cumplieron con lo administrativo, pero tenían un vacío gigantesco: obviaron la consulta previa. Petroperú acompañará a la empresa en la consulta previa. En el Congreso hay cinco proyectos para prohibir esa extracción.

¿Cómo definiría la relación con el Congreso? Les imputan una alianza con el fujimorismo, contubernio.

Ja, ja. No hay ningún pacto político. ¡Por Dios! Se ha perdido la visión de la política que es conversar. Una política sana no es estar enfrentados. El Congreso tiene bancadas de diferente número, pero yo tengo que conversar con todos.

Antes se dijo que el fujimorismo era obstruccionista, ahora les achacan una alianza.

Sí, pues. Dejemos el pasado. No hay contubernio ni alianza. El Gobierno tiene un plan, es absolutamente predecible y eso está generando confianza en la economía y en la inversión. Sin una economía que crezca, el resto es discurso.

El congresista Gilbert Violeta está enfadado con el Ejecutivo, dijo que un sector de este “prefiere coordinar con FP… No vamos a tapar el solo con un dedo”.

Es su opinión, pero está equivocado. Hemos dicho que para mantener la estabilidad política se requiere de un diálogo permanente entre el Ejecutivo y el Congreso, todos.

También señaló que usted “marca una agenda distinta de la bancada de Gobierno”.

La única agenda que tenemos fue presentada por el presidente en el Congreso y la que expuse con el gabinete en el Parlamento. Que Violeta vea si es esa o no. Nosotros no criticamos a la bancada de PpK. Nos hemos reunido.

¿Poco?

No lo sé, pero nos reuniremos cuantas veces sea necesario. No somos antinadie. Tenemos relación cordial con todos. La polarización está en el Congreso.

¿El fujimorismo contribuye a la gobernabilidad?

Hasta ahora sí. Hemos tenido la cooperación de todas las bancadas y soy optimista de que seguirá así. El presidente es para todos. Nunca he sido anti. El mayor error del país es que los políticos sean anti. ¿Anti de qué? El Congreso no es un problema para el Ejecutivo, es una herramienta fundamental para la estabilidad política. Tenemos que respetarlo y trabajar con este.

¿Hay una campaña contra el Congreso?

Contra el Ejecutivo también. Mire los titulares de periódicos: “Gabinete Villanueva se quiebra, otra sobre las facultades”. Pero es absurdo, no nos han negado nada y estamos trabajando. Ojalá nos aprueben todas las facultades y si no, así es.

¿Se siente cómodo en el premierato?

Me siento supercómodo apoyando al presidente. Lo haré hasta que él diga: “César, hasta acá”. Hay analistas que quieren que seamos negro y blanco. Están buscando un enfrentamiento entre el presidente y yo. También ven conflictos en el gabinete. Una cosa es estar en el escritorio y otra estar donde está la gente. Son más de 20 mil personas que viven en carpas. ¡Por Dios! Tenemos que hacer todo para movilizar esas obras.

¿Este Gobierno es débil?

De ninguna manera, no sé si es una calumnia, más bien lo dicen quienes no tienen mucho que hacer y opinan. Dicen que no tenemos bancada ni partido, que somos débiles ante las protestas. Sáquenme un solo ejemplo.

¿Cómo enfrentarán el paro de un sector del magisterio?

Véalo el lunes. No hay ninguna razón para la huelga. Los maestros huelguistas se atendrán a las medidas administrativas correspondientes. No hay pago por huelga ni recuperación de horas.

¿Se les reemplazará a los tres días de paro?

Tomaremos todas las medidas de acuerdo a ley.

‘DEFIENDO LA LIBERTAD DE PRENSA’

Lo acusan de haber conspirado para vacar a PPK.

Mi posición a favor de la vacancia fue pública. Conspirar es actuar bajo la mesa.

Usted firmó a favor de la ley Mulder y ahora está en contra.

Yo firmé, pero lo que ha salido es otra cosa. Había que mejorar la ley en el debate. Defiendo la libertad de prensa y con esa ley no puedo, como Estado, contratar para las campañas de vacunación, anemia, etc. Sí creo que no hay que concentrar toda la inversión en tres medios, hay que distribuir. En el Gobierno de Humala y de PPK, hubo un exceso de gasto en publicidad. Nosotros tenemos una cantidad mucho menor. Hubo demasiada discrecionalidad que ha estado afectando la racionalidad de la comunicación. El Ejecutivo está trabajando en la acción de inconstitucionalidad.

¿Qué harán frente al fallo de la Corte IDH sobre el indulto a Fujimori?

Respetaremos los fallos.

¿Darán indemnizaciones a los deudos?

Estamos estudiando el fallo. Lo que nos corresponda, lo cumpliremos. La tarea central la tiene el Tribunal Constitucional, le facilitaremos la información que necesite.

¿Habrá cambios ministeriales?

Otra vez una interpretación de los periodistas. Dije que podemos hacer pequeños ajustes, pero no en función de ministros, sino en la estrategia. Probablemente no habrá cambios, no lo hemos conversado con el presidente.

¿Se dice que postulará a la Presidencia en 2021?

¡Dios me libre! Ni el presidente ni yo pensamos en ello. Queremos hacer un Gobierno bien hecho y entregarle la posta al siguiente. Sacan esas cosas para picar. Somos dos ex gobernadores regionales que queremos un país descentralizado. A las regiones no se les devuelve lo que se les saca.

DATOS

• César Villanueva Arévalo estudió la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde obtuvo el grado de licenciado.

• Lideró el Movimiento Regional Nueva Amazonía, con el cual llegó al Gobierno Regional de San Martín entre 2007-2010 y 2011-2014.

• Durante la gestión del presidente Ollanta Humala, fue premier desde el 31 de octubre de 2013 hasta el 24 de febrero de 2014. Renunció por discrepancias con la entonces primera dama, Nadine Heredia, respecto al incremento del sueldo mínimo.