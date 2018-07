César Villanueva: "No estamos hipotecados a nada ni a nadie" [ENTREVISTA]

Es un fin de semana largo, de descanso. Quizás por eso César Villanueva habla pausado, sin premura, explayándose en sus respuestas. El primer ministro del presidente Martín Vizcarra cumple hoy 91 días en el cargo y estas son sus expectativas.

¿Cuándo se inicia la ronda de diálogo del presidente Vizcarra con los líderes políticos? ¿Será antes de Fiestas Patrias?

Estamos trabajando las propuestas de ley que vamos a presentar en los distintos campos. Ya encaminados con eso, veremos cómo es el tiempo para reunirnos con los líderes nacionales. Hay toda la voluntad de hacerlo, pero queremos que sea una reunión productiva. Sería ideal que fuera antes de Fiestas Patrias y cerrar una primera etapa del semestre.

¿A qué se refiere con reunión productiva?

A dar a conocer lo que queremos hacer en los próximos años, darles información más detallada de lo que hemos venido haciendo y de los resultados que vamos alcanzando, y esperar que hagan comentarios y, si lo consideran, apoyar también las políticas que vamos a implementar.

¿Ese apoyo pasa por su participación en el gabinete?

No, no estamos pensando eso, lo que estamos pensando es plantear cosas de política pública que queremos hacer; no está en nuestra agenda pedirles una participación de esa naturaleza.

Se habló de una eventual recomposición del gabinete. ¿Eso se mantiene en pie?

No, nosotros lo que hemos hablado es de hacer algunos ajustes en las políticas, no en las personas.

¿El gabinete, entonces, mantendrá su actual composición?

Sí, el gabinete se mantiene; el presidente no ha comentado absolutamente nada de cambios y, más bien, estamos abocados a afianzar las políticas que venimos implementando.

Se anunció desde el Ejecutivo que presentarán un proyecto para regular la publicidad estatal. ¿Cómo avanza ese tema?

Estamos trabajando en el Ministerio de Justicia un documento alterno porque si bien ya se nos aceptó el ingreso (de una acción de inconstitucionalidad) en el Tribunal Constitucional, eso toma un poquito de tiempo, aunque por las características han opinado que podría ser rápido, ojalá. Igualmente, estamos terminando la próxima semana una propuesta que sería presentada al Congreso y esperemos que ahí también se discuta con amplitud democrática. No estamos tachando una ley por razones políticas, sino buscando una alternativa porque estamos limitados en la comunicación de muchos programas que son importantes.

¿Está satisfecho con estos primeros 100 días de gobierno? Ha habido altibajos en este período…

Es natural. Este gobierno entró en un escenario de crisis política donde ha habido una lista larga de aspiraciones y deseos embalsados luego de una situación de economía que estaba frenadita. Lo que hemos hecho es tomar medidas concretas. La gran ventaja es que el presidente y yo no estamos hipotecados a nada ni a nadie, podemos tomar decisiones sin las presiones que pudiese haber. En todo gobierno siempre hay presiones, por interés político, interés económico; el poder siempre es frágil y riesgoso.

¿Y hay presión de parte de Fuerza Popular?

¿De Fuerza Popular para nosotros? Como de cualquier otro partido, no hay, no ha habido. Es lo que siempre hemos escuchado, que Fuerza Popular nos presiona, nos gobierna a nosotros, pero si ustedes hacen un análisis frío, van a encontrar que hemos tomado decisiones donde ha habido coincidencias con ellos y con varias bancadas y otras que no han sido coincidentes, como la ley Mulder o el de cooperativas. Tampoco estamos angustiados porque nos ponen naranjas, o de rojo o de verde; lo importante es que estamos tomando las mejores medidas para el país y caminando hacia crear confianza en el país, fundamentalmente en el tema económico. Nosotros todos los días evaluamos la situación…

¿Tomándole el pulso al país?

Es lo responsable. Lo irresponsable es que nos pongamos en una cúpula de vidrio y creamos que todo está bien y que hay que poner automático para gobernar.

¿Tiene usted aspiraciones políticas para el 2021?

Ni el presidente ni yo estamos interesados en participar en otra etapa política. Lo único en lo que estamos interesados es en dejar el gobierno en buena marcha al que viene, sea quien sea, porque es diferente que te entreguen un país como el que nos han entregado a nosotros, con economía frenada, gastos corrientes elevados, expectativa acumulada, con crisis política, con un Congreso bien complejo. En ese escenario, hemos tenido que ir buscando consenso. (…) Todos los partidos deben ser conscientes de que si tienen un país con estabilidad política, va a ser beneficioso para todos los que postulan a ser autoridad. Si al contrario, llega un momento en que se dice ‘váyanse todos’, lo que estaríamos generando es la mejor mesa servida para aventuras políticas radicales. Ahorita estamos en una posición de defender la democracia. Competir bien en el aspecto político nos daría otro aire por buenos años más para delante; gracias a Dios, estamos caminando bien.

¿Y frente a la infiltración del brazo político de Sendero Luminoso en el magisterio, el gobierno será firme?

Firme, totalmente firme. Silenciosamente, sin hacer aspavientos de fuerza, estamos actuando con firmeza y no vamos a ceder, pase lo que pase, porque de por medio están los niños, porque estaríamos cediendo en el futuro del Perú.