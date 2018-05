César Villanueva: "No hemos entrado para ser populares"

Recientemente el gobierno aumentó el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a licores, gaseosas, cigarros, gasolinas y vehículos. Al respecto, el primer ministro, César Villanueva , afirmó que esta medida debió aplicarse desde el gobierno del ex presidente Ollanta Humala.

“No es popular aumentar centavos a estos productos. (...) Nosotros no hemos entrado para ser populares, hemos entrado a gobernar bien por el país”, expresó en ATV.

En ese sentido, al ser consultado si no le va a temblar la mano al momento de tomar decisiones, el premier afirmó que eso será “imposible”, y añadió que tomarán las decisiones que el país necesita, por lo que “si nos van a juzgar, que nos juzguen”.

Asimismo, afirmó que este incremento tiene como finalidad aumentar la recaudación fiscal, y mejorar la salud.

“Si yo quiero ser popular, abro la compuerta y le digo sí a todo y después las consecuencias. (...) Hay que tener coraje para tomar la decisión (del alza del ISC)”, resaltó.

TRUEQUE



En otros pasajes, Villanueva consideró que, para que se diera el indulto a Alberto Fujimori, hubo un “trueque” con el pedido de vacancia al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“No estamos cuestionando por qué el indulto, sino el momento, la circunstancia. El indulto evidentemente fue un trueque y no debió ser así”, manifestó.

En ese sentido, reiteró que aceptará la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema.

Sobre el ex jefe de Estado, el jefe del gabinete negó que haya sido el responsable de su salida, tal como lo han señalado sus opositores.

“Yo no le corté la cabeza al ex presidente Kuczynski; él se la cortó solo”, resaltó, y añadió que no existe dentro del gobierno ningún problema con Mercedes Aráoz.

DATOS



- Hoy el premier César Villanueva se presentará ante la Comisión de Constitución para explicar sobre el pedido de facultades para la reconstrucción.



- El premier aclaró que las empresas como Graña y Montero sí podrán participar en el proceso de reconstrucción.