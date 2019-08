César Villanueva gestionó adelantos para Odebrecht por S/41 millones

César Villanueva, exgobernador regional, expresidente del Consejo de Ministros y actual congresista, hasta el momento había dicho que su gestión no tuvo intervención directa en la licitación y los trabajos correspondientes en torno a la carretera San José de Sisa entregada a Odebrecht. Pero esto no era del todo cierto.

Un informe de auditoría de la Oficina de Control Interno (OCI) del Gobierno Regional de San Martín, de setiembre de 2018, señaló que el 10 de diciembre de 2008, el mismo día que se firmó el contrato, Odebrecht solicitó un adelanto de S/41’794,033, el cual le fue desembolsado en dos pagos. Sin embargo, estos no se debieron entregar porque iban en contra de la Ley de Contrataciones del Estado, según el documento.

Hasta el momento, se conocía que los funcionarios que aprobaron el monto solicitado por Odebrecht fueron dos del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), organismo adscrito al gobierno regional: el gerente general Marcos Díaz y el director de obra Juan Páucar. Sin embargo, la cadena se completa con el alto funcionario que gestionó el pago y, según el informe de auditoría, este fue el entonces gobernador César Villanueva.

La primera parte de los más de S/41 millones se gestionó el 18 de diciembre de 2008. “ El presidente del Gobierno Regional de San Martín procedió a gestionar el requerimiento de pago a favor del contratista (Odebrecht) por concepto de adelanto de materiales e insumos por S/27’781,400”, señala el informe de auditoría. Esta gestión se concretó y la compañía recibió el dinero el 29 de diciembre.

Pero aún había un saldo pendiente de S/14’012,633 para satisfacer el pedido de Odebrecht. Este se materializó en un segundo desembolso.

“Se tramitó la carta de instrucción el 20 de febrero de 2009, suscrita por el presidente del Gobierno Regional de San Martín, César Villanueva, solicitando el pago de adelanto de materiales e insumos por S/13’538,228”, advierte el documento. El desembolso se efectuó cinco días después.

LA IRREGULARIDAD

Estos pagos no cumplían con los requisitos para ser desembolsados. Según el informe de auditoría, no se había iniciado la ejecución de la obra y mucho menos estaba aprobado el calendario de adquisición de materiales. La OCI del Gobierno Regional también señala que solo correspondía un adelanto por S/20 millones; el resto no estaba justificado.

“Los hechos expuestos afectaron la legalidad, imparcialidad, moralidad y transparencia de las contrataciones públicas”, concluye el informe.



Los dos exfuncionarios Díaz y Páucar eran investigados en San Martín, pero Villanueva no. Ahora el equipo Lava Jato investiga a los tres y ahí el expremier tendrá que responder por lo que hizo.

EN DOCUMENTOS DE ODEBRECHT HAY OTROS CODINOMES POR REVELAR: HUBO MÁS COIMAS POR OBRA

No solo Odebrecht ha confesado que realizó pagos ilícitos en torno a la obra vial San José de Sisa. Al equipo especial Lava Jato se han presentado también exfuncionarios regionales que aspiran a convertirse en colaboradores.

La constructora se comprometió a buscar información en los servidores en donde registraron las coimas sobre los pagos que salieron de la caja de sobornos. La documentación está siendo entregada al equipo especial.

Hasta el momento, Perú21 ha podido confirmar que el codinome (sobrenombre) ‘Curriculum Vita’, asignado a César Villanueva, no es el único vinculado a la obra vial. Existen en los registros hasta tres codinomes más con referencias de pagos ilícitos.

El equipo Lava Jato espera, como ha ordenado la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que se transfieran cuanto antes los documentos de la pesquisa que se encuentran en San Martín.

TENGA EN CUENTA

-Este diario se comunicó con el despacho de Villanueva. Una de sus asesoras dijo que el congresista tenía reuniones hasta muy tarde y no podía contestar las interrogantes planteadas.



-Además, dijo que Villanueva ya ha declarado por este caso. El exgobernador ha dicho que jamás recibió dinero de Odebrecht.



-Barata afirmó haber hecho dos pagos ilícitos al expremier por US$30 mil cada uno, ambos de la ‘Caja 2’ (coimas).