César Villanueva, vocero de Alianza para el Progreso (APP), cuestionó que el Ejecutivo vuelva a solicitar facultades legislativas. “Para mí es un poco desconcertante”, dijo a Perú21.

“Nosotros ya habíamos dado facultades antes, y no lo han usado lo suficiente. Y ahora, otra vez, vamos a tener que darlas. En las reuniones que tengamos escucharemos y luego veremos si se le otorga las facultades o no”, añadió.

En ese sentido, mencionó que “el tema no es dar facultades a cada rato” ya que, dijo, pese a que sea otra Presidencia del Consejo de Ministros “es el mismo gobierno”. “Pero de todas maneras vamos a escuchar lo que plantea”, agregó.

No obstante, acotó que le parece bien que la premier Mercedes Aráoz busque reunirse con las bancadas parlamentarias para explicar sus propuestas en el marco del pedido de facultades legislativas ya que en particular, para él, el tema economía es muy importante sobre todo lo que sea más “ligado a lo tributario” ya que en la reunión que tuvieron previo al voto de confianza no se conversó sobre aquello.