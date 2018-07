El premier César Villanueva se pronunció esta mañana sobre la crisis en el Poder Judicial y también sobre el flamante fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , quien tiene audios con el cuestionado juez César Hinostroza .

"Nosotros hemos sugerido que momentáneamente, no estamos calificando al doctor Pedro Chávarry , no estamos juzgando, no tenemos competencia para eso, sino que el ambiente, tal y como está, es mejor tener a las autoridades libres de sospechas y si hay uno de estos audios, lo mejor es investigar. Esa investigación no desmerece, ni posterga, ni elimina al Dr. Chávarry porque no podemos juzgar de manera personal ", comentó el primer ministro en una entrevista a ATV.

Sin embargo, César Villanueva dijo que, por la institucionalidad y el resguardo de su imagen, Pedro Chávarry debería aclarar cualquier cuestionamiento.

"Todos aquellos que podemos tener un pequeño hilo de sospecha, de duda ante la gente, que diga las cosas claramente. Esto no lo anula como fiscal. Hecho esto, entra con más fortaleza para ser el fiscal que necesitamos", comentó.

En otro momento, César Villanueva destacó el nombramiento de Vicente Zeballos como nuevo ministro de Justicia, y lamentó las condiciones en las cuales Salvador Heresi renunció a su cargo.

"(¿Se equivocaron al nombrar a Salvador Heresi?) No nos equivocamos en el sentido de su profesionalidad, pero desafortunadamente, estas muestras que se están teniendo en los audios, hicieron que pusiera su cargo a disposición, como era lo correcto y como indicamos desde el Ejecutivo. Si quieres aclarar algo, acláralo y da un paso al costado", manifestó el primer ministro.

En ese sentido, aseguró que cualquier funcionario público, incluso desde el Ejecutivo, debería estar dispuesto a abandonar su cargo si es que está bajo sospecha de actos de corrupción.

"Cualquiera de nosotros estamos dispuestos a ponernos a un costado si hubiese alguna duda con estos audios para que se aclaren las cosas y no se debilite la lucha frontal que el Gobierno está haciendo contra la corrupción", concluyó.