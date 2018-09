César Villanueva: "Creo que ya no hay posibilidad de cerrar el Congreso" [VIDEO]

Serenidad. El jefe del gabinete del Consejo de Ministros, César Villanueva , ya no cree que cerrar el Congreso de la República sea una posibilidad porque se están obteniendo resultados positivos respecto a los cuatro proyectos de reforma constitucional presentadas por el jefe de Estado, Martín Vizcarra .

"No es verdad que el presidente tenía el decreto de cierre el congreso listo. Nunca se nos ha cruzado el cerrar el Congreso. No es ambiguo. El hecho de presentar una confianza no es cierre el congreso", dijo el premier en diálogo con Canal N.

César Villanueva explicó que todo gobierno tiene que ver los mecanismos constitucionales "para defender las políticas generales del gobierno que ha sido presentado y aprobado por el Congreso".

César Villanueva descartó el cierre del Congreso como posibilidad. (Canal N)

CIERRE DEL CONGRESO



Respecto al cierre del Congreso, el premier dijo que se ha descartado esa posibilidad porque se "los resultados de esa confianza están siendo materializados positivamente. Ya está el tema de Constitución, ya está avanzada la aprobación de una parte de la bicameralidad".

El plazo que dio el parlamento para la aprobación de los proyectos fue hasta el 4 de octubre, fecha que encaja perfectamente para realizar en diciembre el referéndum como se tiene planeado por el Ejecutivo.

"Los plazos los ha puesto el Congreso, a través de sus voceros unánimemente (...) Estamos viendo positivamente los avances. No temo por venganza del fujimorismo. Transparentemente, no. No es que crea o esté en contra nosotros no estamos en contra de nadie", agregó el premier.