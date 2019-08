César Villanueva: "Si uno analiza el proyecto en San Martín no va a encontrar privilegio a Odebrecht"

El exjefe del Gabinete Ministerial César Villanueva aseguró que si se analiza el proyecto de la carretera San José de Sisa adjudicado a la empresa brasileña Odebrecht, no se hallará un solo hecho que favorezca a la constructora de parte del Gobierno Regional de San Martín.

En esa línea, dijo respetar pero no compartir el informe de auditoría de la Oficina de Control Interno (OCI) del Gobierno Regional de San Martín que señala que vulneró la Ley de Contrataciones del Estado.

"Lo que puedo señalar es que tú pagas a alguien para recibir un favor, y si uno analiza ese proyecto no va a encontrar un solo privilegio a Odebrecht, sino al contrario, ni los adelantos ni los pagos se han salido del marco de la ley", sostuvo en una entrevista con RPP Noticias.

"Respeto la opinión de la Contraloría, pero no la comparto. Hay que hacer el peritaje consciente, porque estamos seguros de no haber vulnerado la ley en esos pagos. Respeto la opinión de la Contraloría, pero no la comparto. Hay que hacer el peritaje consciente, porque estamos seguros de no haber vulnerado la ley en esos pagos", señaló.

Esta semana se dio a conocer un informe de auditoría de la Oficina de Control Interno (OCI) del Gobierno Regional de San Martín, de setiembre de 2018, que señala que el 10 de diciembre de 2008, el mismo día que se firmó el contrato, Odebrecht solicitó un adelanto de S/41’794,033, el cual le fue desembolsado en dos pagos.

Cabe destacar que en el último interrogatorio en Brasil, el exjefe de la constructora brasileña en el Perú Jorge Barata declaró ante miembros del equipo especial Lava Jato que Odebrecht pagó US$60.000 a César Villanueva por la buena pro de este proyecto.

El también parlamentario (actualmente de licencia en la bancada de Alianza para el Progreso) indicó que siempre ha "estado en contra de Odebrecht" y recordó que le ha ganado en arbitraje. Por lo que sugirió que la empresa busca perjudicarlo.

"No puedo especular, pero estoy dando hechos concretos.Yo le he ganado a Odebrecht, 85 millones de soles en un arbitraje, hemos ganado en todas las instancias. Todo lo que señalo se puede probar", indicó.

Adelanto de elecciones

Al ser consultado al respecto, Villanueva se mostró a favor de la propuesta de reforma constitucional anunciada por el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la Nación el 28 de julio y precisó que se trata de la "salida política más inteligente" para la situación que vive el país.

"Sí estoy de acuerdo [con el adelanto de elecciones], porque es la solución política. No es la mejor solución, pero el hecho concreto es evaluar la situación política actual y la salida más inteligente es recortar el periodo y llamar a elecciones. Si no tienes a la población cada vez más en contra del Congreso", manifestó.

"Espero que no se llegue a la cuestión de confianza y al cierre del Congreso. Espero que haya una salida política. Este es un problema político y se resuelve con decisiones políticas. La solución es el diálogo primero y buscar un acercamiento para ver cuál es la salida", agregó.