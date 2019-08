César Villanueva sobre adelantos para Odebrecht: "Firmé lo que llegó a mi oficina"

El exgobernador de San Martín y actual congresista, César Villanueva, dijo hoy a Perú21 que los adelantos por S/41 millones que firmó para Odebrecht fueron revisados por sus funcionarios regionales Juan Paucar y Marcos Díaz.

"No puedo estar viendo cada detalle de las cosas. Lo que llegó a mi es un elemento que se había revisado en las distintas áreas que tenían revisar", dijo Villanueva en referencia al pedido de Odebrecht de S/41 millones como adelanto de obra para iniciar la obra víal San José de Sisa en diciembre de 2008.

"No soy experto en contrataciones púbicas. Era el gobernador y asumo lo que firmé porque a mi me llegó documentos supuestamente revisados con pulcritud", señaló a Perú21 el expremier. Además indicó que se allana totalmente a la investigación que en los próximos días iniciará el equipo especial Lava Jato de la Fiscalía por las declaración de Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en el Perú, que asegura haber entregado USD60 mil en efectivo a Villanueva por la obra en San Martín.

"CONFÍO EN MI GERENTE"

El congresista César Villanueva dijo a este diario que hace unos días se comunicó con su exgerente Marco Díaz para enterarse de cómo se hicieron esos pagos adelantados.

" Conversé con Marcos Díaz para saber cómo se hicieron estos adelantos. Hablé con él hace unos días atrás. Le pregunté qué hay en esta situación. Yo tengo que confiar en las personas que han ejecutado el proyecto", dijo Villanueva.

Villanueva confesó a Perú21 que confía plenamente en Díaz: "Me consta que Marco Díaz no recibió dinero de Odebrecht. No tendría que dudar de una persona que ha sido competente y que siempre ha hecho las cosas bien".