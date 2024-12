Ministro de Salud sale en defensa de Boluarte tras cuestionamientos por presunta cirugía

El ministro de Salud, César Vásquez, se pronunció sobre los cuestionamientos en torno a una presunta cirugía que se habría realizado la presidenta de la República, Dina Boluarte, entre junio y julio de 2023.

La intervención fue confirmada en su momento por el expremier Alberto Otárola, quien aseguró que la mandataria continuó ejerciendo sus funciones de manera virtual durante ese periodo.

Vásquez, quien asumió la cartera de Salud el 19 de junio de 2023, calificó el tema como “reservado” y aseguró que no cuenta con información oficial al respecto. “A mí no me consta, no tengo la certeza de que la presidenta se haya operado, no he visto ni he sido informado de alguna cirugía durante su ejercicio como mandataria, cuando estaba como ministro”, afirmó en una entrevista con Canal N.

El ministro también arremetió contra los médicos que han opinado públicamente sobre el caso, señalando que están contribuyendo a un clima de “show mediático”. Este comentario se dio luego de que el cirujano Mario Cabani, citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, no asistiera a la sesión programada para tratar este tema. “Lamento que haya algunos médicos que se presten para este show de querer exponer el lado privado que representa un manejo médico para un paciente”, expresó.

Vásquez señaló que los cuestionamientos forman parte de una estrategia política para desestabilizar el gobierno de Boluarte. “Un grupo de gente vacadora está buscando desestabilizar al país”, enfatizó, refiriéndose a la falta de un vicepresidente en el Ejecutivo, lo que aumenta la sensibilidad sobre cualquier posible ausencia de la mandataria.

La falta de transparencia respecto a la operación ha generado críticas en diversos sectores políticos y sociales. Sin embargo, desde el gobierno insisten en que Boluarte no dejó de cumplir sus funciones en ningún momento, incluso durante su presunto proceso postoperatorio.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: