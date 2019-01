César Vásquez: “Rosa Bartra debe explicar demora en informe”

Su colega de bancada Edwin Donayre ha señalado que si le levantan la inmunidad, rodarán muchas cabezas. ¿Es una amenaza?

No creo que sea una amenaza, no sé a quién se referirá con esa frase. Yo, como presidente encargado de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, no trabajo en función de lo que el congresista pida, quiera o le convenga; trabajamos en cumplimiento del reglamento y la Constitución.

Su grupo pidió un informe de la Comisión de Constitución sobre este caso hace ya un mes pero aún no hay respuesta. ¿Hay un afán de trabar el proceso?

Esa es una respuesta que tendría que dar Rosa Bartra como presidenta de la comisión. No creo que haya intención de trabar. Lo que he visto es que han tenido una enorme carga de trabajo con la crisis política que se ha vivido en el Ministerio Público; son temas de mayor importancia que el de un congresista solo.

¿Hasta cuándo van a esperar un pronunciamiento?

Nosotros no podemos ponerle plazos porque ninguna comisión está por encima de otra. (...) El pedido está hecho. Rosa Bartra tendría que responder por qué no han respondido y no han puesto el tema en agenda. Yo quiero pensar bien, no podemos presionar a un par sabiendo que tiene otros temas pendientes.

¿Esto no es parte de una componenda dado que Fuerza Popular siempre ha tenido una relación muy estrecha con APP?

La verdad, en este caso en particular no veo eso. No encuentro razones para pensar que hay componendas detrás de esto porque veo otras razones más urgentes. La Comisión tiene la presión de sacar adelante temas mucho más urgentes para el país en este momento, pero eso ya se acaba en estos días y deben solucionar...