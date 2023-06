El ministro de Salud, César Vásquez, señaló esta noche que ni la presidenta Dina Boluarte ni el premier Alberto Otárola le preguntaron sobre sus vínculos con el expresidente Pedro Castillo y sus ‘asesores en la sombra’, que han quedado claros con las fotos que él mismo publicó en Facebook.

En entrevista a Willax, Vásquez fue consultado sobre las imágenes difundidas por Perú21 donde este figura al lado de Castillo, el prófugo empresario Alejandro Sánchez Sánchez, y el detenido alcalde de Anguía, José Nenil Medina.

Foto del 12 de setiembre del 2017. César Vásquez al lado del expresidente Pedro Castillo.

En respuesta, el miembro del Ejecutivo aseguró que no tiene vínculos con ninguno de los investigados.

“No me preguntaron porque no era necesario y te explico ese tema; no lo hemos tocado porque yo no tengo ningún vínculo con ellos”, expresó.

César Vásquez (de camisa rosada) sonriente al lado del prófugo Alejandro Sánchez y Roberto el 'Chorri' Palacios en la casa de Sarratea. El 8 de marzo del 2020.

Al titular de Salud también se le preguntó si había acudido a la casa de Sarratea, en Breña, a lo que respondió que no acudió a esa vivienda durante el mandato de Castillo. “Alguna vez he pasado por ahí”, sostuvo.

El exfutbolista Roberto Palacios, quien figura en una de las imágenes que protagoniza Vásquez y Sánchez Sánchez, dijo en RPP que asistió al inmueble de Sarratea para su “inauguración” y que fue invitado por su “amigo” el empresario. Ello sucedió el 8 de marzo del 2020, según la publicación en Facebook del propio ministro.

Noticia en desarrollo...