César Vásquez sobre Benicio Ríos: "Las leyes todavía lo protegen"

El vocero alterno de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, salió ayer al frente de los cuestionamientos a su colega de bancada Benicio Ríos, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

"Mientras no haya una sentencia firme, las leyes todavía lo protegen y él se ampara en eso. Nosotros cuestionamos ese amparo, por eso lo hemos exhortado a que se pronuncie, pero no podemos hacer más", declaró en RPP.

Benicio Ríos, se recuerda, fue condenado a siete años de prisión en diciembre del año pasado por el delito de colusión agravada al adquirir terrenos con precios sobrevaluados para un relleno sanitario cuando era alcalde de la provincia de Urubamba, en Cusco. La sentencia fue ratificada en mayo.

Pese a ello, César Vásquez apeló al Reglamento Interno del Congreso para argumentar que no se le puede retirar la inmunidad parlamentaria en tanto no tenga una sentencia firme, lo cual, afirmó, no sería el caso.

"Él tiene una sentencia en segunda instancia que le ha obligado a recurrir en un recurso extraordinaria de casasión. Es la Corte Suprema la que tiene que definir", insistió, y agregó que su colega prefiere mantenerse en la clandestinidad "porque tiene la duda de que puede ser arrestado".

Ayer, la Junta de Portavoces del Congreso acordó suspender el pago del sueldo al congresista prófugo y se le ordenó que devuelva el dinero percibido durante el tiempo que ha estado en clandestinidad.