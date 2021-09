Como Pedro por su casa, y tal como ocurrió hace pocas semanas en el Ministerio de Trabajo de Iber Maraví, ayer un importante cuadro del Movadef (Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales de Abimael Guzmán), el brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso, llegó hasta la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a fin de sostener una reunión con el premier Guido Bellido. Su nombre: César Hugo Tito Rojas.

Según el registro de visitas, el prosenderista ingresó sin ningún problema a la PCM (encabezando una delegación de una decena de personas) autorizado para una “reunión de trabajo” con Bellido, quien figura como “funcionario visitado”. Algo que, al hacerse público, el premier buscó negar.

Pero el registro es claro: da cuenta de que Tito Rojas permaneció al interior de la institución por más de una hora, y que fue su despacho el que, en todo caso, dio el visto bueno para su ingreso. ¿De qué otra forma aparecería el nombre de Bellido en los registros?

Registro de visitas de la PCM.

Tito Rojas es un viejo conocido de la Dircote. Es dirigente del Movadef en Puno, como consta en los planillones presentados ante la autoridad electoral en 2011, cuando buscaba convertirse en partido político.

César Tito Rojas figura como parte del comité del Movadef en Puno.

De hecho, fue parte del comité electoral que llevó adelante la elección del comité ejecutivo nacional del Movadef, cuyo liderazgo finalmente recayó en el fallecido senderista Manuel Fajardo, exabogado del genocida Abimael Guzmán.

Fundación. César Tito Rojas fue parte del comité electoral del Movadef, en la elección de su comité ejecutivo nacional.





Entre 2000 y 2004, Tito Rojas visitó a terroristas en la cárcel. En 2013 fue elegido presidente del Conare en Huancayo (otra fachada de Sendero Luminoso), por lo que tiempo después fue denunciado ante la Fiscalía por terrorismo, junto a otros dirigentes.

Fachada. Tito Rojas también figura como parte de la dirigencia del Conare-Movadef, otro organismo de fachada.

Asimismo, ha participado en las marchas que en 2017 lideró el ahora presidente Pedro Castillo de la mano del Conare - Movadef. Ambos se conocen desde hace varios años y posaron en fotografías que ahora quedan como evidencia de su vínculo.

Pedro Castillo junto a dirigente del Movadef, César Tito Rojas.

Tanto Tito Rojas como Castillo fueron denunciados en agosto de 2017 por la Procuraduría del Ministerio del Interior por integrar la organización criminal Los Protestantes del Sur, quienes, durante las marchas antes mencionadas, causaron destrozos en las ciudades donde protestaron. En las recientes elecciones, Tito Rojas no ocultó su apoyo a la candidatura de Pedro Castillo.

Control de daños

Al salir de la PCM, a las 11:08 a.m., Tito Rojas fue abordado por la prensa, pero el grupo que lo acompañaba lo rodeó e impidió las preguntas. En todo momento, una mujer mostró un ave muerta.

“Esto es un acoso, somos ciudadanos comunes y corrientes”, reclamaba el dirigente del Movadef ante los cuestionamientos. De acuerdo con su versión, acudió hasta la sede de la PCM para denunciar una malversación de fondos en el Gobierno Regional de Puno.

César Tito Rojas, dirigente del Movadef, ingresó a la PCM. (Foto: César Campos/Grupo El Comercio)

“No tenemos nada más que hablar; es específicamente eso, la citación ha sido con el viceministro del premierato”, insistió Tito Rojas.

Justamente, a pesar de que en el reporte de visitas se indica que la reunión fue con Bellido, la PCM aseguró, en un comunicado, que el premier “no se reunió con la delegación ni con el señor Tito Rojas”, pues se encontraba en otras actividades.

Así, el encargado de salir a asumir el encuentro públicamente fue el viceministro de Ordenanza Territorial, Braulio Grajeda –otro dirigente de Perú Libre–, aunque dejó en claro que “yo en ningún momento autoricé esa reunión”.

“No conozco al señor (Tito) Rojas. Los atendí, en un momento, no porque yo los haya convocado, porque no los conozco. Simplemente, para que no se sientan desairados. En este caso, recién me he enterado quién es el señor Tito Rojas. Pues lamentablemente ha entrado acá a querer sorprender a la gente”, aseveró. Agregó que cuando vio a uno de los asistentes con celular, dio por terminado el encuentro.

Sin embargo, no fue el único funcionario visitado. Luego de retirarse de la PCM, César Tito Rojas acudió al Congreso y se reunió con el congresista de Perú Libre, Wilson Quispe Mamani, también de Puno. Ambos estuvieron reunidos por cerca de dos horas. Perú21 buscó comunicarse con el parlamentario, pero no respondió.

Tanto en su visita a la PCM como al Congreso, César Tito Rojas figura como miembro del Sutep, algo que fue rechazado tajantemente por el gremio sindical. “Se trata de un personaje impostor que usurpa el nombre de nuestro sindicato”, refirió Lucio Castro, presidente del Sutep. Agregó que Tito “hizo uso y abuso del nombre de nuestro sindicato

A opinión del abogado penalista Carlos Caro, que Tito Rojas se presente falsamente como parte de un gremio constituiría un delito, por lo que podría ser denunciado penalmente ante la Fiscalía.

“Eso podría equivaler al delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y también podría equivaler al delito de falsedad genérica, que sanciona falsear a través de la palabra arrogándose una condición que uno no tiene”, destacó.

El ingreso a la PCM del representante del Movadef generó rechazo. El legislador Alejandro Muñante presentó una moción para que el primer ministro acuda al Congreso a aclarar el tema.

TENGA EN CUENTA:

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, se presentó ayer ante la Comisión de Trabajo del Congreso para mostrar los lineamientos de su gestión.

Sin embargo, más que detallar las propuestas, el ministro se dedicó a leer su PPT sin dar mayor detalle. Al finalizar, solo trató de deslindar (otra vez) de la inscripción de la Fenate Perú.

Perú21 reveló hace unas semanas que Maraví también recibió a dirigentes del Movadef en su ministerio.

