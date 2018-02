César Segura: "No se debería acatar la orden de la Corte IDH"

El congresista César Segura (Fuerza Popular) sostuvo que el Parlamento no debería acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de archivar el procedimiento de acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, a causa del caso El Frontón.

"La Corte IDH no puede entrometerse en una cuestión de balance de poderes de una Estado soberano como es el Perú", indicó Segura a Perú21. En ese sentido señaló que no debería acatarse la orden, ya que nuestro país "no ha cometido ningún abuso contra los derechos de los ciudadanos" en la acusación constitucional.

"Debemos seguir con el proceso. No podemos permitir que se vulnere la Constitución Política del Perú, sino que alguien me diga colonia de quién somos", remarcó el legislador.

Segura fue el encargado, como miembro de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, de presentar un informe en el que se recomienda inhabilitar por diez años a Espinosa-Saldaña y suspender por un mes a los magistrados Miranda, Ledesma y Ramos. Dicho documento fue aprobado por el referido grupo.

Las sanciones sobre los magistrados sería por supuestamente haber violado el precepto constitucional de la "inmutabilidad de la cosa juzgada" al emitir una resolución dejó sin efecto el enunciado de una sentencia del 2013, la cual indicaba que los hechos ocurridos durante el debelamiento de un motín en el penal de El Frontón (1986), no consituyen delitos de lesa humanidad.