El expresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, manifestó hoy que ese subgrupo no debe sesionar mientras el Congreso se encuentre paralizado tras la disolución dipuesta por el presidente Martín Vizcarra.

En declaraciones a Perú21, indicó que la única comisión que puede tener actividad es la Permanente y solo para ver los decretos de urgencia que envía el Ejecutivo.

“El tema de la subcomisión, por más que sea algo político, tiene que estar dentro del marco legal, del marco constitucional. Esta es una subcomisión especial”, comentó.

Hace unos días, la Comisión Permanente acordó pedir un informe técnico a juristas para determinar si Acusaciones Constitucionales puede seguir funcionando tras el cierre del Parlamento.

Esta decisión se tomó tras un pedido de Mario Mantilla (Fuerza Popular), quien antes ya había manifestado su intención de convocar a sesión de la Subcomisión argumentando que sí era posible que trabaje durante el periodo de paralización del Parlamento.

No obstante, para Segura, quien entró en 2016 con el fujimorismo y ya ha informado que no postulará en las elecciones del 2020, esta no postura no debería ser respaldada.