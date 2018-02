César Segura afirma que kenjistas no podrían formar su bancada

El congresista César Segura (Fuerza Popular) informó a Perú21 que el bloque de diez legisladores que lidera Kenji Fujimori “no puede formar su propia bancada mixta pues, de acuerdo al Reglamento del Congreso, antes tienen que demostrar si realmente no hubo objetividad en su proceso disciplinario”.

En virtud de ello, el fujimorista recordó que el artículo 37 del mencionado estatuto, en sus numerales 5 y 6, estipula que solo pueden formar grupos parlamentarios mixtos aquellos que renunciaron a una agrupación por vulneración de sus derechos. “Eso no tienen cómo probarlo, pues nosotros hemos sido muy cuidadosos con los casos”, dijo.

Como se recuerda, el último viernes los kenjistas enviaron un oficio al presidente del Congreso, Luis Galarreta, en el que informan que formarían su propia bancada mixta.

Para Segura, sus ex colegas de Fuerza Popular no están preocupados en tener una agenda nacional, sino en sus propósitos personales. “Lo que se trata acá es de respetar la decisión del electorado, quienes apostaron por grupos parlamentarios, no por individualidades”, manifestó.

Asimismo, resaltó que fueron ellos quienes no cumplieron con el debido proceso pues no se presentaron a las citaciones del comité disciplinario, que él presidió. “Mientras estaban adentro, todo era flores, pero, una vez que salieron, empiezan a despotricar”, aseveró.

EX OFICIALISTAS



Por otro lado, el congresista Gino Costa declaró a este medio que con Vicente Zeballos y Alberto de Belaunde se mantendrán como independientes y no se unirán a la bancada mixta que pretende formar Kenji Fujimori.

No obstante, aseguró que sí esperan “confluir con quienes quieran defender la democracia y la gobernabilidad”, y que en los próximos días darán a conocer los principios rectores de su acción parlamentario.

En ese sentido, Costa señaló que los ex oficialistas no descartan dialogar con otras fuerzas políticas, como los autodenominados ‘Avengers’, pero que eso no significa que se adherirán a ellos.

TENGA EN CUENTA



- Fuentes del Congreso informaron que Fuerza Popular aún no presenta ningún documento que informe que estos diez legisladores, liderados por Kenji Fujimori, ya no pertenecen a la bancada.



- Antes de las expulsiones de Fujimori, Bienvenido Ramírez y Maritza García, el congresista Guillermo Bocángel pidió que se reprograme su citación. No obstante, luego renunció.



- La legislatura se reanudará en marzo. Por ello, la situación de los disidentes se vería aquel mes. Antes tienen que demostrar que se vulneró su proceso disciplinario.