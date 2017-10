César San Martín: Indulto será ilegítimo si no respeta ordenamiento jurídico

El juez supremo César San Martín, quien presidió la Sala que condenó a 25 años de prisión a Alberto Fujimori por el megacaso de La Cantuta, Barrios Altos y Sótanos del SIE, reiteró que un eventual indulto que no respete el ordenamiento jurídico, será "ilegítimo" y podrá ser impugnado.

“No se trata de (que haya un aspecto) más jurídico o menos político, (un indulto que no respeta el ordenamiento) será el que no respeta esos cánones, será un indulto ilegítimo que podrá ser impugnado. En todo caso, no es un tema que corresponde ahora al Poder Judicial”, expresó.

Advirtió que en un Estado de derecho, "el derecho domina la política y no viceversa, como he estado escuchando en muchas opiniones".

"Hay un marco jurídico que debe de respetarse y dentro de ese respeto al marco jurídico se puede ejercer la potestad del indulto”, exclamó en Ideeleradio.

El magistrado señaló, además, que existe un conjunto de reglas, de derecho internacional, penal y constitucional que deben cumplirse. Puntualizó que el presidente de la República "tiene la gran responsabilidad de decidir de acuerdo a los márgenes”.

“Los jueces debemos guardar silencio sobre este tema, afirmando que este es un punto que está en manos del presidente de la República, y, en su momento, cuando el caso si está en el Poder Judicial, bajo los procedimientos legales establecidos, se decidirá lo que en derecho objetivo corresponde”, insistió.