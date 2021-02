El juez supremo César San Martín fue suspendido de sus funciones por 30 días. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) le atribuyó “conducta indebida” por haber pedido al investigado exmagistrado Walter Ríos que “presione” para que acelere la publicación de un fallo relacionado a su hermana que ya había sido decidido en la Corte chalaca. San Martín fue presidente de la Corte Suprema y uno de los jueces que condenó al exmandatario Alberto Fujimori en 2009. En esta entrevista reflexiona sobre su situación.

¿Acepta la decisión de la JNJ?

Mi posición es muy clara. Siempre soy respetuoso de las decisiones, estar en una línea prudente. Voy a recurrir a las vías correspondientes. Nada más. Me quiero cuidar mucho porque en estas situaciones, cuando uno está asimilando el golpe, puede cometer muchos errores.

Pero, entonces, ¿usted cree que no cometió ninguna falta cuando llamó al exjuez Walter Ríos?

Si anuncio que voy a recurrir a medidas legales es por algo. Interpondré los recursos que correspondan, buscaré la vía jurídica para que esto se revierta.

Ha trascendido que usted está pensando en dejar el cargo de juez supremo. ¿Es así?

Son temas que tengo que pensar. En principio, no... todo depende de las perspectivas que se me abran. Todo a su tiempo, hay que tener prudencia.

¿Podría regresar a trabajar al ámbito privado? ¿Un estudio de abogados quizás?

Yo ya he trabajado en el sector privado. Lamentablemente por la pandemia no puedo irme fuera (del país), y tengo posibilidades. Pero ya veremos cómo se desenvuelven las cosas. Chamba tengo, oportunidades tengo, así que con tranquilidad.

Al inicio me dijo que la suspensión fue “un golpe”. ¿le impactó, entonces, el fallo de la JNJ?

Como cualquier sanción. Es obvio, no lo voy a tomar con felicidad. Pero son gajes del oficios, en la vida he tenido muchos enfrentamientos, muchos golpes. Para eso tengo mis años, mi experiencia.

¿Estos 30 días usted los usará para meditar su futuro?

Para muchas cosas. Todo se medita. Tengo que acabar un libro, tengo que presentar ponencias al extranjero, trabajo tengo. Ahora estoy en un proceso de sanación, de asimilar el golpe y después seguir con optimismo.

¿Usted se ve jubilándose como juez supremo?

Tengo 65 años y me faltan cinco más para la jubilación. Eso es lo legal, pero desde luego no soy un magistrado típico, tengo otras actividades. Todo es posible, no me niego a nada. Habrá personas que estarán gozando con esta situación, pero a mí no me amilanan.

¿La suspensión mancha su carrera de 17 años como juez supremo?

Esto no borra todo lo que he hecho en mi carrera, porque si fuera así ya me suicido (risas). Casualmente leía una frase del Quijote que dice “bien podrán los encantadores quitarme la ventura pero el esfuerzo y el ánimo será imposible”. Así que estoy tranquilo, estoy anímicamente fuerte, con la frente en alto, porque sé qué he hecho y qué no.