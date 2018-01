El indulto que le otorgó el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski , a Alberto Fujimori el pasado 24 de diciembre fue duramente cuestionado porque se le concedió a pesar de que el ex mandatario había sido condenado por delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, el juez supremo César San Martín , recordó que los crímenes por los que se sentenció al ex jefe de Estado fueron asesinato, lesiones graves y secuestro agravado, y no delitos de lesa humanidad, pues las leyes internas peruanas no contemplan estas figuras delictivas.

“Alberto Fujimori fue condenado por delitos de asesinato, lesiones graves y secuestro agravado. No podía sentenciar a Fujimori por delitos de lesa humanidad. La ley interna peruano no comprende esas figuras”, aseveró en declaraciones a RPP.

Sin embargo, el ex presidente del Poder Judicial indicó que esos crímenes por los que Fujimori fue sentenciado, para el derecho penal internacional, sí constituyen delitos de lesa humanidad. “Solo fue una declaración, no podíamos hacer más”, señaló.

Asimismo, para César San Martín “todo indulto es político, por la propia naturaleza, el criterio de evaluación y la discrecionalidad que se tiene”, aunque se invoquen razones humanitarias sustentadas en un acta de una junta médica.



El magistrado también precisó que el indulto concedido a Alberto Fujimori no cuestiona el fallo de 25 años de prisión que, en su calidad de juez penal, emitió contra el ex gobernante a fines del 2007, pues lo hizo en el ejercicio de sus funciones y aseguró que no se ha visto mellado en este sentido.

“Como importa el ejercicio de poderes constitucionales del Presidente, no me siento, en lo personal, mellado en mis funciones, tanto más si en ningún momento en los considerandos de la resolución se cuestiona la sentencia”, precisó.