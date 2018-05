César Nakazaki se reunirá hoy con el juez Richard Concepción Carhuancho

César Nakazaki , uno de los abogados de Ollanta Humala y Nadine Heredia , anunció que se reunirá hoy con el juez Richard Concepción Carhuancho , quien dictó la medida de incautación de los bienes vinculados a la ex pareja presidencial.

Así lo dio a conocer el letrado a través de su cuenta en Twitter, donde indicó que de haberse producido una comunicación previa entre ambos, se “habría evitado el desalojo de una familia”, refiriéndose a la orden contra los Humala-Heredia.

“Hoy visitaré a Juez Concepción para que me explique lo de comunicación por mensaje de texto, de haberse producido, no solo lo agradecería de corazón, sino habría evitado el desalojo de una familia y la no necesidad de un recurso de apelación”, escribió Nakazaki en la red social.



El último miércoles, la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia presentaron una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) contra Concepción Carhuancho, para que se evalúe el accionar del magistrado y, de encontrar alguna falta, se le imponga un castigo.