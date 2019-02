César Nakazaki: "No hay razón para que Oviedo siga con prisión preventiva"

El abogado de Edwin Oviedo , César Nakazaki , aseveró este jueves que no existen razones para que el ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) continúe con prisión preventiva en Chiclayo por el caso "Los Wachiturros de Tumán".

Explicó que la decisión del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena quien hoy desestimó el segundo pedido de prisión preventiva contra Oviedo por el caso "Los Cuellos Blancos del Puerto", reconoce que no existen pruebas suficientes contra su patrocinado. Dijo esperar, en esa línea, que exista un "efecto contagio" y el ex dirigente pueda recobrar su libertad.

"Confiamos que la Sala confirme la resolución en esta oportunidad, porque el juez ha fundamentado que no hay razón para una prisión preventiva. Si él declara que es inocente y dos jueces distintos están diciendo que no hay pruebas en su contra, entonces hay que empezarle a dar el beneficio de la duda porque puede tener la razón y no empezarlo a condenar de manera anticipada", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Así como hubo un efecto contagio y la detención preliminar arbitraria de Edwin Oviedo influyó en Chiclayo, yo confío que en las próximas semanas se haga el correctivo correspondiente", señaló.

Nakazaki consideró que a su patrocinado "se le juzgó mediáticamente" e instó a la opinión pública a empezar a escuchar la versión de los hechos de Oviedo.

"Esto es: sí hay un tema de investigación, pero de ningún modo hay una justificación de una privación de la libertad y por eso decía que con alegría y humildad yo le pido a la opinión pública que empiece a escuchar la verdad de Edwin Oviedo", indicó.

"Este caso evidencia es que a las personas no se les juzga en redes sociales o medio", remarcó.

Más temprano el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de la Corte Superior para delitos de corrupción y crimen organizado, desestimó el pedido de prisión preventiva en contra del ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Edwin Oviedo por el Ministerio Público este jueves.

El magistrado consideró que no existen fundamentos necesarios para probar los elementos de sospecha grave en contra del ex dirigente. Tampoco encontró elementos que permitan aducir un peligro de fuga o que este carecería de arraigo domiciliario y laboral, puesto que Oviedo ya está recluido en un penal de Chiclayo cumpliendo prisión preventiva por la investigación de Los Wachiturros de Tumán.