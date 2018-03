César Nakazaki: "Fiscalía no tiene autoridad moral para defender una prisión preventiva arbitraria"

El abogado César Nakazaki, defensor de Ollanta Humala y Nadine Heredia, cuestionó que el fiscal coordinador de lavado de activos, Rafael Vela, se haya pronunciado sobre el próximo fallo del Tribunal Constitucional (TC) en relación con el hábeas corpus presentado a favor de la ex pareja presidencial.

“Si el fallo del TC sale a favor de la defensa de Humala-Heredia, será un fallo político y no legal", remarcó Vela, en declaraciones a Correo, sobre la decisión que podría dejar sin efecto la prisión preventiva por 18 meses que pesa sobre el ex gobernante y su esposa.

"(El) Ministerio Público no debe emitir opinión que se considere presión sobre hábeas corpus que TC debe resolver en el caso del ex presidente OH y su esposa. La Fiscalía no tiene autoridad moral para defender una prisión preventiva arbitraria.", señaló Nakazaki al respecto.

En la víspera, Rafael Vela informó a Perú21 que la acusación fiscal contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos se presentará en abril. Para el Ministerio Público, la constructora brasileña Odebrecht financió la campaña electoral del Partido Nacionalista Peruano.

Vela indicó que el fiscal Germán Juárez, a cargo de la pesquisa, solo "está a la espera que la transcripción de la declaración que Jorge Barata , ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, le brindó el pasado 28 de febrero en Sao Paulo, llegue a su despacho (próxima semana) para poder concluir la investigación".

En ese sentido, consideró que el fiscal Juárez tiene las “pruebas necesarias” para demostrar que la ex pareja presidencial recibió US$3 millones presuntamente ilícitos de la empresa Odebrecht para financiar su campaña electoral de 2011.