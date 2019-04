César Nakazaki sobre PPK: "Con detención preliminar se masacra el Derecho"

El abogado del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) , César Nakazaki , consideró este miércoles que con la orden de detención preliminar al ex mandatario "se masacra el derecho".

Explicó, en ese sentido, que una medida de este tipo solo puede ser empleada cuando hay diligencia que debe realizarse con el investigado detenido.

"Si se abusa de prisión preventiva como el Tribunal Constitucional (TC) demostró en caso de ex presidente Humala; con detención preliminar se masacra el Derecho; medida excepcionalísima puede ser empleada cuando hay diligencia que solo se realice estando preso ex presidente PPK. Todas se han realizado", escribió en su cuenta de Twitter.

En esa línea, aseguró que la privación de la libertad del otrora jefe del Estado (2016 - 2018) "es absolutamente inconstitucional" y precisó que en la resolución no se indica que diligencia realizará el Ministerio Público en el marco de la detención preliminar.

Lamentó, asimismo, que la resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria no señale las razones por las que el impedimento de salida del país no es suficiente para desestimar el peligro de fuga

"He leído auto de detención preliminar y reafirmo que es absolutamente inconstitucional. No dice para qué diligencia a realizarse necesita a PPK detenido; tampoco una frase de por qué el impedimento de salida del país no es suficiente para neutralizar peligro de fuga", detalló.

Esta mañana, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos por el caso Odebrecht.

La medida también está dirigida contra su ex secretaria Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo. Además, la resolución judicial aprueba los procesos de allanamiento e incautación de los respectivos inmuebles de las personas detenidas, así como la oficina del ex presidente.