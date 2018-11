El abogado César Nakazaki ya no ejercerá la defensa legal del ex presidente Ollanta Humala y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia .

Así lo anunció el propio ex mandatario a través de su cuenta oficial en Twitter, donde agradeció a Nakazaki por los servicios prestados.

"El doctor César Nakazaki ya no ejercerá la defensa de mi caso, ni el de Nadine. Le agradecemos su tiempo y profesionalismo", escribió Humala Tasso en la red social.

Como se recuerda, Nakazaki asumió la defensa legal de la ex pareja presidencial en el caso de los presuntos aportes que recibió el Partido Nacionalista de la empresa Odebrecht y otras constructoras brasileñas para las campañas electorales del 2006 y el 2011.

El anuncio se produce horas después de anunciarse que Nakazaki asumirá nuevamente la defensa legal del ex presidente Alberto Fujimori.

"A partir del día de hoy he encargado al doctor César Nakazaki asumir mi defensa legal en los casos que tengo pendientes. Agradezco su apoyo profesional en un momento tan complejo para mi familia", escribió Fujimori.

Nakazaki asumiría la defensa del ex mandatario por el proceso que se le sigue por el caso Pativilca (Barranca), cuando seis campesinos de esta provincia fueron detenidos y posteriormente asesinados por los integrantes del grupo Colina en 1992.