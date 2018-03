César Nakazaki: "Debe corroborarse el dicho de un delincuente"

Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, confesó, el pasado miércoles, ante los fiscales peruanos que entregó US$3 millones a Ollanta Humala para financiar su campaña electoral en 2011. Para muchos, esta declaración lapidaría al ex presidente. Sin embargo, para César Nakazaki , abogado del ex mandatario, esta declaración no complica a su patrocinado. Aquí sus argumentos.

¿La declaración de Barata ante los fiscales peruanos complica la situación del presidente y de su esposa, Nadine Heredia?

De ninguna manera afecta, porque el testimonio de Barata se ha producido en la investigación preparatoria y recién será legal cuando se exponga en un juicio.

Sea más preciso, por favor...

En la investigación preliminar antes del proceso penal, y en la investigación preparatoria como primera etapa del proceso penal, se realizan actos de investigación; los actos de prueba se realizan en el juzgamiento.

Para el fiscal Germán Juárez, a cargo de la pesquisa, el testimonio del ex empresario brasileño es contundente porque corrobora lo dicho por Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora del mismo nombre.

Barata tiene serios problemas​ porque su testimonio no se contrasta ni con el testimonio de Valdemir Garreta (publicista), ni con el de los ejecutivos de Odebrecht, encargados de verificar los pagos del dinero en el exterior. Hay serias contradicciones.

¿Contradicciones?

Garreta dice que la primera vuelta fue financiada por OAS y la segunda por Odebrecht. Barata, cuando habla de la ruta (del dinero), da un testimonio distinto. Luego también hay contradicciones en los testimonios ya establecidos en sentencia de los ejecutivos brasileños como, por ejemplo, Fernando Migliaccio, quien es el arquitecto de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, también conocida como la caja 2, porque sostiene junto con todos los condenados de su división que había dos sistemas de pago.

¿Cuáles eran estos sistemas de pago a los que se refiere Migliaccio?

En el Brasil se utilizaban doleiros y pagos en efectivo. En el exterior las operaciones estructuras se realizaban a través de empresas offshore o cuentas en el exterior o empresas amigas.

Próximamente, se viene la acusación contra Humala por el presunto delito de lavado de activos.

Todo testimonio tiene que ser corroborado y mucho más si se trata de un delincuente. Además, se trata de un testimonio que no se ha dado gratis y sin ningún tipo de beneficio, sino fruto de un acuerdo de inmunidad. Por eso, cuando le pregunto a Barata si tiene algún otro ejemplo de que se haya realizado alguna operación estructurada en la modalidad que él describe, guarda silencio, pero eso no lo comentan los fiscales.

Barata dice que se entregó a Heredia US$2 millones a través de los doleiros...

Según la versión original (en interrogatorios anteriores) de Barata, es que la entrega se habría hecho a través de un viejecito jubilado de Odebrecht cuyo nombre no recordaba. Sin embargo, en la nueva versión habla de tres doleiros.

El empresario brasileño no le tenía fe a Humala...

Tanto Odebrecht como Barata tenían una estrategia empresarial de penetración en los países, a través de la corrupción de los políticos. El mismo Barata establece que, en el caso de Humala, no respondió a esta estrategia empresarial política porque, de acuerdo a sus criterios, jamás lo elegirían presidente.

Pero, finalmente, el dinero fue entregado para la campaña del Partido Nacionalista...

Esto obedecería a una orden que el Partido de los Trabajadores (PT), del brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva, autorizó a Barata entregar US$3 millones para la campaña electoral nacionalista. Incluso les dijo a los fiscales sobre el presunto aporte: ‘Acá en realidad quien aportó es el PT y nosotros solo fuimos la vía’. Al dejarnos como un financiamiento estrictamente de naturaleza política y no por motivos de corrupción, me sirve para la defensa.

¿La pareja presidencial sabía que Odebrecht financiaba las campañas con dinero ilícito?

El martes pasado, el fiscal Juárez le preguntó a Barata si Humala y Heredia conocían el origen ilícito del dinero que habría recibido y él respondió: ‘Si yo no conocía el origen, menos ellos’.

¿Sus patrocinados han reconocido que han recibido dinero de Odebrecht?

Ellos aseguran que nunca han recibido un aporte de la empresa Odebrecht.

No solo está en cuestionamiento el financiamiento de Odebrecht, sino también el dinero entregado por los aportantes. Muchos aseguran que nunca entregaron esa cantidad que figura en la ONPE.

Infringir normas administrativas no es lavar dinero. En el Perú se oculta mucho la identidad del aportante porque no quieren que se revele su identidad; por eso se simulan cocteles, polladas, etc.

¿La declaración de Marco de Moura, ex representante de Camargo Correa en el Perú, cuán importante ha sido en esta pesquisa?

De Moura dijo que no conocía a Martín Belaunde Lossio (ex asesor presidencial de Humala). Desbarató su versión cuando señala que él presenció junto a Moura que OAS le entregaba dinero a Heredia a través de Rocío Calderón (esposa de Moura). Para empezar, Moura aclaró que jamás trabajó en OAS.

El fiscal Juárez informó que ha realizado observaciones a las pericias contables que se hizo al patrimonio de los Humala- Heredia...

Sí, porque la pericia contable se le ha encargado a un economista. Eso es una gran sorpresa, no se le puede encargar los planos de tu casa a un médico. Ese es el cuestionamiento que hemos hecho.

AUTOFICHA



- “Soy abogado penalista y socio del Estudio Sousa & Nakazaki. Soy profesor de Derecho Penal, Procesal y Ética Profesional. Actualmente, defiendo a la ex pareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia. También fui abogado del ex mandatario Alberto Fujimori por el caso Barrios Altos y La Cantuta”.



- “Comprendo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski necesite defenderse y, como acto de defensa, cuestione la labor del Ministerio Público, con o sin razón. El problema, como he señalado antes, es que necesite defensa precisamente el mandatario”.



- “Nosotros tomamos el testimonio a los doleiros que se conocían en esa época. La justicia de Brasil interrogó a tres doleiros y ellos reconocieron que trajeron dinero al Perú por OAS y no por Odebrecht. Ellos dicen no haberle entregado dinero ni al presidente Humala ni a Nadine Heredia”.