El abogado penalista César Nakazaki anunció que asumirá la defensa del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes hoy purgan prisión preventiva por el caso Odebrecht.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Nakazaki califica de "arbitraria" la detención de la ex pareja presidencial. "Buscaré garantizar que puedan ir a su juicio en igualdad de condiciones, porque la regla es que el hombre va al juicio libre", señaló.

Amigos, quiero anunciar que desde hoy asumo la defensa del ex Presidente @Ollanta_HumalaT y @NadineHeredia ► https://t.co/4GXuemie7R — César Nakazaki (@CsarNakazaki) September 29, 2017

"Yo lucharé para que Humala y su esposa no sean víctimas de un ajusticiamiento sino de un justo juicio en el cual los tribunales determinarán si son inocentes o culpables", agregó Nakazaki.

César Nakazaki fue abogado del ex mandatario Alberto Fujimori. "Fui el guardián de Fujimori y lucharé hasta el final para que no muera en la cárcel", indica. "Yo no soy político soy abogado yo defiendo al hombre, no defiendo al partido, no defiendo la obra pública, defiendo al ser humano", acotó.