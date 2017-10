César Nakazaki: "El argumento de fuga es una invención"

Han pasado tres meses desde que el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia cumplen prisión preventiva por la investigación que se les sigue por el presunto delito de lavado de activos debido a los aportes irregulares que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht. Hoy, su flamante abogado César Nakazaki nos adelanta algunas de sus estrategias y comparte sus opiniones. Aquí su versión.

¿En qué consiste su defensa?

Son más de 100 tomos del caso Humala-Heredia por el presunto delito de lavado de activos. Ya hice algunos lineamientos generales y, ahora, estamos en el detalle fino. La defensa dependerá de los términos de la acusación y ello aún no existe.

¿Humala y su esposa tienen una nueva versión en cuanto al financiamiento de su campaña electoral?

La posición de mis patrocinados es muy clara y aseguran no haber recibido aportes de Odebrecht. En los términos que el fiscal (Germán) Juárez plantea su acusación, en el supuesto negado de que sea verdad lo de los aportes, no podrían constituir delito porque el origen del dinero es la clave en un caso de lavado de activos y, en este, el dinero que habría entregado la empresa brasileña es de origen legal o, por lo menos, la Fiscalía no ha probado un origen ilegal. En el caso de Venezuela, no hay ninguna prueba que responda que es dinero proveniente del tesoro público del gobierno venezolano.

Pero según fuentes fiscales, los sobornos que pagaba Odebrecht a los políticos salían de la Caja 2 (pago de coimas)...

Sería bueno revisar cuáles son las pruebas que demuestran que el dinero para las campañas no era capital de trabajo de Odebrecht. Si vamos a la declaración de Marcelo Odebrecht, él dice que salían de fondos tributarios; no hay que confundir origen con finalidad.

Existen varias pruebas que demostrarían que la ex pareja presidencial recibió dinero de la firma brasileña. Una de ellas es que Marcelo Odebrecht señaló que Ollanta Humala agradeció la entrega de dinero.

No hay tantas personas. Me quedaría con la parte en que Odebrecht dice que no dio sobornos. Más allá de que si se han dado aportes o no, el tema concreto es el origen, si es lícito o no.

¿Cómo van las pericias financiera, económica y contable a las cuentas de Humala y de la ex primera dama?

Estamos trabajando las pericias tanto de las sociedades gananciales que generó el matrimonio Humala-Heredia como la de los fondos del Partido Nacionalista.

¿Cómo va el recurso de casación para excarcelar a sus patrocinados?

Aún sigue en calificación. La Corte Suprema aún no decide si la admitirá o no. Aspiramos a que la Corte Suprema diga si se necesita jurisprudencia para establecer a la mitad de un proceso si se debe cambiar de comparecencia a prisión preventiva. Si la admiten a trámite, demoraría unos seis meses.

Para el fiscal Juárez sí hay peligro de fuga.

La mejor demostración de que no es así es que de todas las diligencias que se han realizado a lo largo de la investigación, han asistido a todas y ninguna ha sido frustrada por ellos. Entonces, ¿por qué a la mitad del proceso se tiene que cambiar de comparecencia a prisión preventiva? La regla es que afronte su juicio en libertad. El argumento central para el peligro de fuga es una invención que no tiene ninguna base legal.

Algún motivo habrá encontrado la Fiscalía y el Poder Judicial. De lo contrario, ¿por qué están presos?

La Corte Suprema creo que va a dar la respuesta. Pudo haber sido un criterio equivocado de un fiscal o un juez, o quizá haber sido una decisión institucional que de repente algún titiritero haya dicho: “¿Cómo va a terminar el caso Lava Jato? Si hay cuatro presidentes que podrían estar afectados, tiene que haber uno preso y el más cercano termina estando en la cárcel”.

A través de redes sociales, Nadine Heredia considera de que no hay un proceso justo en la investigación que se les sigue. ¿Hay equidad?

No. Si veo la imagen de todo el sistema de cuatro presidentes posiblemente implicados en presuntos actos de corrupción, el único que venía afrontando desde el inicio los casos a nivel de Fiscalía y Congreso es el presidente Humala y su esposa. Siempre han colaborado. Todos los hechos que mencionan no han afectado ninguna sola diligencia. Tal es así que por más de un año el fiscal Juárez no citó a Nadine Heredia.

El Poder Judicial desestimó dos hábeas corpus en Arequipa y Piura para que se levante la prisión preventiva dictada contra Humala y Heredia. ¿Por qué se tomaron esas medidas?

No tenemos ninguna vinculación con los hábeas corpus, es más, se presentaron antes de que forme parte de la defensa. Tengo conocimiento de que fueron simpatizantes de la ex pareja presidencial los que presentaron los recursos. Ahora, los pedidos deben tener la firma del ex presidente.

¿Cuál es la situación de ellos?

Como cualquier persona privada de su libertad y alejada de su hijos, evidentemente es una situación compleja.



Autoficha

- “Soy abogado penalista. Profesor de Derecho en Universidad de Lima y socio del estudio Sousa & Nakazaki. He defendido al ex presidente Alberto Fujimori y a Magaly Medina. Actualmente, soy abogado del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia”.



- “Nos estamos preparando para el momento en que llegue la acusación. Considero que hay una prisión preventiva arbitraria contra la ex pareja presidencial. No veo el caso Fasabi, solo el de lavado de activos (sobre aportes al Partido Nacionalista)”.



- “Siempre he sido muy crítico cuando el Congreso de la República duplica investigaciones que ya son materia del Ministerio Público y del Poder Judicial. Las personas tienen derecho a no ser procesadas más de dos veces por el mismo hecho. Eso se debe respetar”.