César Nakazaki: "Dejar sin efecto el indulto es consecuencia de la guerra entre Fuerza Popular y el Gobierno"

Para César Nakazaki , quien defendió durante diez años a Alberto Fujimori , era evidente que el indulto humanitario al ex presidente iba a ser anulado debido al complicado clima político que se vive actualmente.

El abogado penalista aseguró que la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que deja sin efecto la gracia presidencial, es producto de un enfrentamiento entre el partido que lidera Keiko Fujimori y Martín Vizcarra.

"No me cabe duda que dejar sin efecto el indulto es consecuencia de la guerra entre Fuerza Popular y el Gobierno. Si atacaron a PPK, si atacaron a los 'avengers', el indulto se tenía que venir abajo", sostuvo en declaraciones para Canal N.

Nakazaki cuestionó además el recurso aplicado por el magistrado Hugo Muñoz y recalcó que se trata de un hecho sin precedentes.

"Un juez penal en ejecución de sentencia no puede revisar un indulto. Si se va a revisar las razones médicas de un indulto no puede hacerlo sin tener a los especialistas médicos. Un juez no puede decir si un contador ha hecho un buen trabajo o un médico", manifestó.

Asimismo, dijo que de volver a la cárcel, Alberto Fujimori tendría que hacerlo en las mismas condiciones en las que estaba.

"La pena tenía ciertas condiciones especiales, por eso había instalaciones de equipos médicos en el penal. Mientras no se garantice la salud de Alberto Fujimori, él no puede regresar al penal. Me quedo con esta frase: tiene que regresar a como estaba antes", manifestó.