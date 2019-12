Como expresidente del Tribunal Constitucional (TC), César Landa explica si el fallo que liberó a Keiko Fujimori puede condicionar la decisión que ahora debe tomar el juez Víctor Zúñiga.

¿Cree que el fiscal Pérez hace bien en insistir con el pedido de prisión preventiva de Keiko Fujimori o debería apuntar a formular acusación?

Sería conveniente que, habiendo elementos, se formule la denuncia penal. Pero también es cierto que una acusación de tal magnitud requiere de solidez suficiente. Si bien hay nuevas declaraciones de empresarios que van confirmando lo que ya se intuía (aportes clandestinos), esta vez esos elementos deben ser fundados para que se ordene la prisión preventiva. Habiendo el TC desestimado la detención, creo que esos testimonios ponen en evidencia que hay argumentos para sustentar el requerimiento.

Con el fallo del TC que liberó a Fujimori, ¿hasta dónde se limita el juez penal para decidir si dicta o no prisión preventiva?

El TC no sustituye a un juez penal, no puede determinar si un hecho es ilícito o no. El TC no puede pedir pruebas porque eso es parte de un proceso penal.

¿El juez debe someterse al criterio del TC?

El juez debe tomar como referencia las sentencias del tribunal, pero no por ello tiene que cumplirla como si fuera un subordinado. El juez no debe cumplir a rajatabla el fallo del TC en este caso, sobre todo cuando se ha interferido en temas de estricta naturaleza penal.