César Humberto Cabrera: "Torpeza de Ollanta Humala perjudicó las inversiones"

El ex ejecutivo de Yanacocha, quien acaba de publicar un libro sobre Conga , señala los errores que se cometieron para el desarrollo del proyecto minero.

¿Qué sucedió con Conga?

Desde enero (2011), cuando Gregorio Santos asume la presidencia del gobierno regional de Cajamarca, él habla del potencial minero que ahí había. Hasta noviembre de ese año, Santos no realiza acción ilegal alguna contra Conga; es más, el 5 de mayo de ese año firma un acuerdo con el municipio de Celendín y Yanacocha para construir el mercado de Celendín, y obviamente tú no firmas un acuerdo con una empresa que supuestamente repudias.

¿Es decir, mantenían una buena relación?

En agosto de ese año, en el primer mes de Ollanta Humala, Santos convoca a una reunión a Yanacocha y le pide el terreno que tenía para hacer un museo y afirma que el presidente le había ofrecido los recursos. Al mismo tiempo, nos habla de la construcción de colegios emblemáticos.

¿Qué sucedió entonces, o en qué momento cambia todo?

Gregorio Santos envía una carta a Humala y no obtiene una respuesta, mientras grupos como el de Marco Arana, que no tenía representación, se oponían al proyecto. El objetivo de Humala no era que Conga se cancele, era cambiarlo en el camino para decirle a Alan García, que, a diferencia suya, él era capaz de obtener más impuestos y cambiar un proyecto que se aprobó durante su gobierno. Para él, era importante porque en el esquema de reelección conyugal el candidato de oposición más fuerte en ese momento era García.

¿Se llegó a convocar a un diálogo para llegar a un acuerdo?

La PCM lo hace a fines de octubre, y participó el Ejecutivo, la empresa, el Gobierno Regional de Cajamarca y, por pedido de Santos, representantes del Frente de Defensa Ambiental. Ahí se acuerda una segunda reunión que no llega a concretarse. Luego el Frente de Defensa convoca a un paro y, posteriormente, a una huelga indefinida en la que al comienzo no participa Gregorio Santos.

¿En qué momento se suspende el proyecto?

Al tercer día de la huelga indefinida llega un borrador de informe del Ministerio del Ambiente en el cual Conga aparece como un proyecto que haría daños irreversibles, y cuyo propósito habría sido decirle a Santos que si el gobierno estaba pensando eso de la obra, que se sume a la huelga, y así lo hizo, generando grandes movilizaciones. Al segundo día de que entrara a participar, Humala convoca a Conga (la empresa )para solicitar la suspensión de la construcción y esta se vio obligada a aceptarlo. De esta manera, el proyecto fue suspendido en diciembre del año 2011.

¿Cree que Humala haya querido la suspensión permanente del proyecto minero?

No, él quería un proyecto modificado tomando como base lo que decía el borrador del Ministerio del Ambiente. También se convoca a un peritaje (donde participaron dos españoles y un portugués) y se determina que el estudio de impacto ambiental (EIA) de Conga había sido realizado de acuerdo a los estándares internacionales, pero Humala buscaba que los peritos digan que debía hacerse un cambio.

¿El proyecto dejó de ser significativo para el ex presidente?

En diciembre de 2012, en una entrevista, Humala dijo que Conga era intrascendente para la historia del país y antes de eso había señalado que era un tema sobredimensionado. Es decir, ante el fracaso de su intento por cambiarlo, se evaporó su interés.

¿Cuál ha sido el impacto de no haber ejecutado ese proyecto?

El proyecto político de Ollanta Humala y Nadine Heredia ha sido nefasto no solo para Conga, porque después seguían otros proyectos como Galeno, Michiquillay y La Granja. No solo limitaron al proyecto de Yanacocha, sino a inversiones de varios miles de millones de dólares, los cuales hubieran podido producir 1.2 millones de toneladas de cobre en Cajamarca.

¿A cuánto asciende?

Imagina que en 2019 estuvieras produciendo solo un millón de toneladas más de cobre. La producción de Perú, que es de 2.5 millones de toneladas, aumentaría alrededor de 60%, y esto en términos de tributos, suponiendo una utilidad de un dólar por libra, se estaría pagando impuestos por US$660 millones anuales, que, sumados a otros impuestos, llegarían fácilmente a US$1,000 millones, es decir, 0.5% del PBI.

¿Se perjudicó al país?

La torpeza del ex presidente sí perjudicó en todo sentido porque desde 2014 empezaron a caer las inversiones privadas, solo hemos tenido inversión en proyectos que ya estaban en camino, no en los nuevos. El gobierno de Humala no fue el mejor, en términos económicos, para el país.

¿Había temor de los inversionistas después de Conga?

El inversionista decidía no ir adelante con nuevos proyectos porque no va a tener nuevos mercados o su inversión estaba en riesgo. El manejo del proyecto minero Conga fue negativo para la economía peruana en general y también lo fue para el desarrollo minero del país. Luego hubo una caída de precios de metales que afectó en todo el mundo, pero, en el caso de Perú, nuestro ciclo de inversiones se acortó, porque pudo haber terminado en 2014, pero lo hizo en 2011.

¿No cree que la empresa debió comunicar mejor?

Siempre se mira el tema de información por el lado de la empresa, pero para la comunicación hay dos partes: por un lado, la empresa y, por el otro, el gobierno.

¿No hay ninguna autocrítica de parte de la compañía?

Conga hizo un excelente trabajo con la población de la parte alta, pero quienes se movilizan son de la parte media y baja de las cuencas. La empresa tenía un programa de inversiones y comunicaciones que se iba a realizar durante el primer año, pero se retrasó, probablemente por lo que sucedió ahí.

AUTOFICHA

* “Soy economista y cursé estudios en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la École Pratique des Hautes Études de la Université de Paris (Sorbonne). He sido jefe de Asesores Económicos del Ministerio de Economía y Finanzas y vicepresidente de Cofide”.

* “Me he desempeñado como director de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Yanacocha, así como gerente de Asuntos Externos de la misma empresa. Escribí el libro Conga. Cuando Humala y Heredia paralizaron el desarrollo del cinturón de cobre del Norte del Perú”.

* “Humala quería decirles a los electores del año 2016 que él instaló lo que llamaba una nueva minería en el país, con una nueva relación con las empresas. Él no pretendía que Conga no se realizara, pero su torpeza produjo un resultado distinto al que esperaba. Fue como un niño jugando con fuego”.