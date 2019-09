Los 18 magistrados que integran el Pleno de la Audiencia Nacional de España confirmaron sin vacilaciones que la extradición del exjuez supremo César Hinostroza, sindicado cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, es procedente.

La decisión emitida por los jueces ratifica la resolución de primera instancia, emitida en mayo último, y es definitiva. No hay lugar para más apelaciones.

En su fallo, al que accedió Perú21, la Audiencia Nacional desestima los argumentos de la defensa de Hinostroza y ratifica su repatriación por tres delitos: patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible.

Guillermo Ruiz, abogado del exmagistrado, había alegado que los hechos que se le atribuían a su patrocinado no se ajustaban a la legislación penal española.

Pero los jueces aclararon que, de acuerdo al tratado de extradición suscrito en Perú y España, los hechos atribuidos debían tener un carácter delictivo en las legislaciones de esos países, y ello sí se cumplía.

Otro de los argumentos de Ruiz fue que su defendido no había sido plenamente identificado en la comisión de un delito.

Sin embargo, el tribunal señaló que el Estado peruano consignó audios en los que se escuchaba a Hinostroza Pariachi influir en otros jueces para que nombren a sus funcionarios de confianza.

Incluso citan una declaración del expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, quien identifica al exjuez supremo como el que “ejercía liderazgo” en la jurisdicción chalaca. “Se describen conductas del reclamado que podrían integrar los delitos de tráfico de influencias”, se lee en el documento.

Por último, el letrado sostuvo que en el cuaderno de extradición se vulnera la presunción de inocencia porque se lo sindica de ser cabecilla de una organización criminal sin demostrarlo.

No obstante, ello también fue descartado por la sala, así como la idea de que el exjuez es un perseguido político.

LO QUE FALTÓ

La Audiencia Nacional también rechazó el recurso de súplica del Estado peruano para atribuir el delito de organización criminal a César Hinostroza.

Los magistrados coincidieron en que no se había hecho una adecuada corroboración de la red criminal que el investigado encabezaría.

“La descripción de la organización criminal exige que se den datos objetivos de la mecánica operativa diseñada por el grupo en que se concretó y cuál fue la participación concreta de cada uno de los miembros”, indicaron.

Fuentes cercanas al fiscal supremo Jesús Fernández, quien requirió la repatriación de Hinostroza, señalaron a este diario que se evaluará insistir con la repatriación por el referido delito. Mientras tanto, aclararon, seguirán el proceso penal con los tres delitos ya aprobados.

A LA ESPERA DEL GOBIERNO

El gobierno del presidente español Pedro Sánchez es ahora el responsable de autorizar la extradición de César Hinostroza Pariachi. Sin embargo, hay una situación que no se puede pasar por alto: Sánchez no ha sido investido oficialmente al no contar con el apoyo mayoritario de las fuerzas políticas.

Eso fue advertido por el abogado de Hinostroza, Guillermo Ruiz, quien dijo a Canal N que solo un nuevo Ejecutivo español podría aprobar la repatriación.

“Sánchez es un presidente interino porque no ha podido formar un gobierno y por eso no ha permitido llevar a cabo la entrega de extraditados, con lo cual tendremos un tiempo indefinido entre ahora y la constitución del nuevo gobierno”, argumentó.

Sin embargo, desde la Cancillería peruana indicaron a este diario que las autoridades ibéricas podrían atender el caso en diez días.

No obstante, recordaron que aún debe resolverse el pedido que hizo Hinostroza ante un tribunal administrativo para que se reconsidere la denegatoria de su asilo, que fue rechazado en diciembre del año pasado.