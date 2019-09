El exjuez supremo César Hinostroza, quien permanece en España a la espera de que se concluya el proceso de extradición en su contra, recién podría ser traído al Perú luego de que concluya la aplación que presentó a la negativa de brindarle asilo político.

Según detalló Arturo Ventura, abogado que representa al Perú ante la justicia española para conseguir la extradición de César Hinostroza, estimó que este proceso podría tomar meses.

“En términos de justicia ordinaria, sea cual sea la decisión, cierra el proceso en su fase de extradición. Si la resolución fuera que no se puede entregar a César Hinostroza, sería definitiva; (...) si la decisión es de entrega, como se acordó inicialmente, ya sea si se ratifica o se amplía, en ese momento el gobierno (de España) puede decidir si entrega o no porque es discrecional. Es de suponer que el gobierno estaría a favor de la entrega porque no se opuso a petición inicial del Perú”, señaló Ventura a RPP.

“Pero está la petición de asilo político que sí fue desestimada en fase administrativa y apelada. (...) Eso demorará bastante la cosa y la ley de extradición de España dice que, mientras no sea firme la decisión de asilo político, no se puede proceder a la entrega porque eso sería vulnerar los derechos expectantes de quien pidió el asilo”, añadió.

Según el abogado, era previsible que César Hinostroza planteara una apelación a la negativa del asilo político a pesar de que tiene pocas probabilidades de tener éxito porque cualquier persona que quiere evitar una extradición busca permanecer la mayor cantidad de tiempo fuera del país que lo busca, "sobre todo si es culpable".

Arturo Ventura también se mostró confiado en que la posición que ha tomado la Audiencia Nacional de España, la cual se estaría dando a conocer en los próximos días, es a favor de la extradición de César Hinostroza porque trascendió que fue una resolución por unanimidad.

"Por un principio de pura lógica, si la decisión fue unánime y los tres jueces (de la primera instancia) forman parte del pleno, eso nos indica que probablemente iría en el sentido de lo ya adoptado, que se rechazarían los dos recursos y la decisión de extradición queda como estaba, o como mucho se incorpora el motivo de la réplica del Perú. Lo que no interpreto como razonable es que la decisión unánime sea (a favor de Hinostroza) porque sino los tres jueces que aprobaron (la extradición) hubieran votado en contra"; indicó.

SEGUNDO PEDIDO DE EXTRADICIÓN

El procurador anticorrupción, Amado Enco, en tanto, comentó que el nuevo pedido de extradición por el delito de cohecho activo genérico, por haber pagado a funcionarios que permitan su salida del país pese al impedimento que tenía vigente, deberá seguir su proceso regular luego que deje el Poder Judicial.

“Esperamos que la Corte Suprema de la República en los siguientes días pueda autorizar la ampliación y estaríamos nuevamente tramitándolo ante las autoridades de España. (...) Esperamos que podamos, en un mes, estar con el cuaderno de extradición tramitado ante las autoridades políticas de España”, estimó.