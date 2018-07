César Hinostroza: "Son conversaciones intrascendentes en los que no hay nada ilícito"

El juez César Hinostroza , presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema , rechazó que haya incurrido en algún acto ilícito, luego de la difusión de una serie de audios en los que se escucha su voz y en uno de ellos —registrado el 4 de abril— comenta un caso de violación de una niña de once años.

" Son conversaciones intrascendentes en los que no hay acto ilícito , ni componenda, ni tráfico de influencias, ni corrupción, no tiene relevancia penal", aseguró esta tarde en conferencia de prensa.

En la grabación, Hinostroza pregunta detalles sobre la edad de la víctima y sobre el pedido que tiene su interlocutor, quien no ha sido identificado. “¿Qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declaren inocente? ”, se le escucha decir al magistrado.

En sus descargos, Hinostroza reconoció que es su voz, pero no aclaró las circunstancias en las que se dio la conversación ni quién era el interlocutor . Más bien, cuestionó la legalidad de la intervención telefónica y calificó de "inconstitucional" la grabación, debido a que la orden de levantar el secreto de sus comunicaciones lo dispuso un juez de primera instancia.

Hinostroza narró que el 22 de diciembre de 2017, la fiscal provincial del Callao Rocío Sánchez le pidió al juez de investigación preparatoria Roque Huamancondo Serapio que se levante el secreto de las comunicaciones "de un sujeto de las siglas N.N" y coloca el número del magistrado supremo.

Según el letrado, el juez Huamancondo aprueba la solicitud, pero le pide a la fiscal que dentro de 60 días averigüe a quién le pertenece ese número telefónico . Transcurrido ese plazo, Sánchez pide una prórroga de la interceptación telefónica "continuando con las siglas N.N."

"No me pueden decir que no sabían quien era ese N.N. Entonces, si la fiscal sabía que el teléfono correspondía a César Hinostroza, lo que tenía que hacer era comunicar al fiscal de la Nación para que, en cumplimento de la ley , solicite el levantamiento de las comunicaciones de un juez supremo", señaló

" No me pueden apartar del cargo sin ninguna prueba . La grabación es inconstitucional", dijo. Además, remarcó que en los casos sobre violaciones sexuales a menores que resolvió en el mes de abril su decisión fue aumentar la pena para los imputados.